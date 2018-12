El Gobierno retira el recurso contra el decreto del catalán en la sanidad balear

El Gobierno ha retirado el recurso contencioso-administrativo que se interpuso por parte del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy contra el decreto que obligaba al personal sanitario a tener un determinado conocimiento del catalán.

La Abogacía General del Estado ha autorizado a la Abogacía en las islas a desistir del recurso que se presentó ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. La formalización del desestimiento se ha llevado a cabo esta mañana.

El decreto que regulaba el conocimiento del catalán en la sanidad fue respaldado por todos los sindicatos con representación en la mesa de negociación excepto el Sindicato Médico de las islas y el CSI-CSIF. La norma contempla la exención del conocimiento del catalán para acceder al concurso de oposiciones. Sin embargo, una vez obtenida la plaza los profesionales sanitarios tienen dos años de plazo para obtener un título básico de catalán, el segundo o tercer nivel de un total de seis.

Si no lo obtienen, tendrán vetada la solicitud de traslados, los ascensos y el acceso a la carrera profesional aunque podrán seguir ejerciendo y siendo los titulares de la plaza obtenida en la oposición. En el caso del personal temporal no se contemplan penalizaciones si no acreditan el conocimiento de la segunda lengua. El decreto generó una gran polémica en el muindo sanitario y llevó al Gobierno central a presentar un recurso para tratar de invalidar el decreto.

Ahora, tras la solicitud del Ministerio de Política Territorial y Función Pública se ha autorizado a la Abogacía del Estado en Baleares a desistir del recurso. La retirada se produce, según una nota de la Delegación del Gobierno, a partir de la voluntad política expresada por el nuevo Gobierno central y de las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo de Armengol.