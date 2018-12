El partido de Copa del Rey ElPozo-FC Barcelona se juega el 23 de enero

La plantilla de ElPozo Murcia regresa al trabajo este viernes por la tarde. Solo jugadores y cuerpo técnico han tenido unos días de vacaciones, ya que tras el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, en el club se tuvieron que poner manos a la obra para cambiar la fecha de la eliminatoria. La entidad ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para disputar el choque el miércoles día 23 de enero en el Palacio de los Deportes, escenario habitual de los murcianos. Únicamente falta la ratificación de la RFEF una vez que ambos clubes se han puesto de acuerdo.

El problema inicial era que debía jugarse el 15 o 16 de enero y para esas fechas el Palacio de los Deportes está ocupado por el ‘Circo del Sol’. La única manera de permitir a los aficionados a ver este partido, que regularmente congrega a más de 5.000 espectadores, era la de adelantar o retrasar el encuentro. Ambos clubes han apostado por retrasarlo una semana.

Por otro lado, cabe destacar que el primer equipo regresará este viernes día 28 de diciembre, por la tarde (17:00 horas), a los entrenamientos en el Palacio de los Deportes. El fin de semana no hay competición pero a Diego Giustozzi no le gusta dar demasiado tiempo de vacaciones y además habrá un nuevo inquilino en el vestuario, el cual deberá acoplarse lo antes posible. El ala cierre brasileño Felipe Valerio llega este viernes a Murcia e incorporarse lo antes posible a la disciplina del club aunque no puede ser presentado hasta el 2019. El internacional brasileño de 24 años procedente del Carlos Barbosa será el único refuerzo de ElPozo en el mercado de invierno. Desde el pasado 22 de octubre ya hubo algún portal especializado en fútbol sala que daba el fichaje por cerrado.