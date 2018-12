Pasaba por os nosos micrófonos a nova voceira do PSdG-PSOE na entidade provincial, Elvira Lama, despois de que Francisco Fraga fora cesado por parte da executiva provincial tras as súas declaraciones de adhesión a 'Pachi' Vázquez.

De outros temas falaba tamén: Da insistencia do PP durante o último pleno da Deputación de Ourense en reprobar a Alfredo García, alcalde do Barco de Valdeorras e presidente da Fegamp a pesares de que dita reprobación foi anulada pola xustiza. Piden que os deputados e deputadas do PP paguen do seu peto o custe dese xuízo que anulou a primeira reprobación. E máis asuntos, entre outros, os socialistas piden o detalle de todos os custes e logros conseguidos polo presidente, neses máis de 130 días de viaxes a cargo de fondos públicos que Baltar fixo polo mundo.