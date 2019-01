La patronal de Palencia augura un año "conflictivo" y de "despidos" por algunas medidas gubernamentales

Como un jarro de agua fría han sentado en el seno de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE), algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. La subida del Salario Mínimo Interprofesional o la penalización de los contratos de menos de cinco días, llevan al presidente de la organización, José Ignacio Carrasco a aventurar que 2019 va a ser un año conflictivo en materia de negociación colectiva.

Carrasco no entiende la medida política de subir el salario mínimo cuando ya era una cuestión pactada entre Gobierno y sindicatos. Su valoración no esconde la indignación que ha sembrado en la patronal la "ruptura del diálogo social". Se refiere al preacuerdo desvelado recientemente por Comisiones Obreras con UGT y el Ejecutivo para derogar parte de la reforma laboral sin contar con los empresarios. Carrasco entiende que sectores como el pequeño comercio, bastante castigados por la situación económica, no podrán soportar las subidas salariales que se ponen en la mesa, lo que se "puede traducir en despidos".