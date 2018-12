Llega la segunda edición de la Castrilvestre Solidaria en Castrillo de Villavega

Este lunes, 31 de diciembre a las 17.00h se dará el pistoletazo de salida a la segunda edición de la Castrilvestre Solidaria en la localidad de la Valdavia, Castrillo de Villavega. (Palencia). En vista del éxito conseguido y la gran acogida de participantes de la primera convocatoria el pasado año, se espera repetir en esta segunda edición. La Castrilvestre Solidaria es una carrera con dos recorridos bautizados de una manera muy peculiar y apropiada para estas fechas.

Por un lado, los más pequeños y algún mayor que no le apetezca hacer demasiados kilómetros, la organización ha preparado un recorrido más corto, denominado “Peladillas”. “Mazapanes” es el recorrido de 5 kilómetros por las calles de las localidades de los municipios de Castrillo y Villavega. Una carrera solidaria cuyo fin este año será destinado para la Asociación sin ánimo de lucro para la investigación y lucha contra el cáncer We Can Be Heroes, con sede social ubicada en Valladolid.

Por otra parte, a la hora de recoger el dorsal se pide a los participantes la donación de 1 kg de comida que irá destinada a Cruz Roja Palencia, con el objetivo de hacer un poco más fácil la Navidad a las personas menos afortunadas de nuestra provincia. Diversión para todos los participantes es el máximo objetivo de esta carrera solidaria que el año pasado contó con más de 200 participantes. Por este motivo, además de premiar a los ganadores de en las distintas categorías, se premiará también a los mejores disfraces individuales y por equipos.

A lo largo del recorrido habrá puntos de avituallamiento y al finalizar la carrera se entregará a todos los asistentes un caldo caliente y también habrá una chocolatada. Como colofón final, se realizará un sorteo con los productos de todos los colaboradores. Desde la organización se anima a participar a todos los vecinos y visitantes de esta zona del pueblo de la Valdavia que quieran disfrutar de un buen rato.