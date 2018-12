Valdeolmillos: "Necesitamos ganar en un partido vital"

EL Gipuzkoa Basket afronta , por segunda semana consecutiva, una dura visita en Illunbe, ante el potente Unicaja Malaga, cuarto clasificado de la Liga Endesa. El equipo donostiarra ha trabajado con todo el equipo al completo en esta seamana, tras recuperar a ala pívot senegalés Mohamed Barro, ya recuperado de su lesión en la tibia.

Esta mañana ha comparecido el entrenador Sergio Valdeolmillos en la sala de prensa de Illunbe

Mejorar la competitividad:“Después del partido del Barcelona, y haciendo un análisis más en frío, creo que tenemos una línea de juego y que la desarrollamos en los últimos partidos y noto que hemos mejorado en ataque.Tenemos que minimizar los momentos malos porque este equipo se resiente más por el equipo que es y por no tener esa confianza en tener un equilibrio entre victorias y derrotas”.

Sequía anotadora: “Hay momentos donde no estamos siendo competitivos y es lo que tenemos que solucionar. Uno de los problemas que está arrastrando el equipo es fundamentalmente no anotar. No es que estemos jugando mal en ataque, sino que los tiros no entran y eso nos hace daño”.

Análisis del Unicaja: "El Unicaja cuenta con la baja de Carlos Suárez, un jugador importante para ellos. El conjunto malagueñotiene una gran defensa y anota con mucha facilidad, tiene muchos focos ofensivos”, entre ellos “Wiltjer, Jaime Fernández, Roberts, Waczynski, Salin...” a lo que hay que sumar a “los dos hombres interiores que son de alto nivel”.

Claves para el partido ante Unicaja: " Para hacerles frente hay que estar sólidos y muy atentos al rebote defensivo. El otro día tuvimos un gran problema en el rebote defensivo, el Barcelona nos anotó bastante en segundas opciones y para nosotros es vital tener más opciones a partir del rebote defensivo”.