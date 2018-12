La alcaldesa de Úbeda atribuye el traslado de la fuente de la Plaza Vázquez de Molina a un error al fotocopiar el documento

El concejal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Úbeda, Francisco Mendieta, denuncia que en el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Úbeda y la casa Ducal de Medinaceli se establece, que se regalaría la fuente que se encuentra en la Plaza Vázquez de Molina. "Establece que la fuente sea regalada a la casa ducal y ubicada en el palacio Francisco de los Cobos y aquí se ubique una réplica. Llevo muchos años en el ayuntamiento de Úbeda y jamás pensé que escucharía algo semejante. Creo que el pueblo de Úbeda debe oponerse a algo que ha sido firmado en un convenio, aunque sea un deseo de la Casa Ducal".

Además, dice, no se plantea que Úbeda acoja el San Juanito de forma definitiva; Solo se habla, dice de acogida. Además, critica que, según ese pre acuerdo, el Ayuntamiento perdonaría 725.000 euros a la Casa Ducal. Además, en ese convenio además que ceder los honrados viejos a la casa de Medinaceli es un error. Dice apostar por un convenio pero siempre que las cláusulas no perjudiquen a Úbeda, como es el caso. La alcaldesa, en redes sociales, atribuye la polémica a un error. Aunque en el artículo 5 del anexo 1 del documento que se ha facilitado a toda la corporación aparece que la fundación desea, y estaría dispuesta a financiar, la operación del traslado al palacio de la fuente que se encuentra actualmente en la Plaza Vázquez de Molina y lo argumentan por razones arqueológicas, de conservación e históricas; la alcaldesa ha asegurado en redes sociales que es un ERROR al fotocopiar el documento; que ese Anexo era parte del primer documento con el que hace más de un año comenzaron a trabajar con papeles delante.

El traslado de la fuente, según olivares, quedó descartado y ahora, es literal, se ha colado en el documento. Hoy mismo, dice, será corregido. Añade que la fuente, por la declaración como Ciudad Patrimonio, no se puede mover de la plaza porque la Unesco no aceptaría réplicas; una negativa que trasladaron desde el primer momento a la fundación, dicen. También en redes el presidente de los populares en Úbeda, Gerardo Ruiz del Moral insta a la alcaldesa a asumir el error y a no emprenderla contra un compañero de corporación y llama a no engañar a sus seguidores.

Según supimos hace unos días ese acuerdo tendrá una vigencia de 85 años y contempla que el Ayuntamiento recobraría la propiedad del palacio Francisco de los Cobos y del solar de la casa de su padre durante este periodo.

El preacuerdo, de materializarse, recoge diferentes actuaciones; una de las primeras intervenciones previstas será la adecuación de los Honrados Viejos. Las obras de rehabilitación del palacio de Francisco de los Cobos tendrán que terminarse para que el edificio se convierta en sede de la Universidad Nacional a Distancia recobrando la idea inicial. Según expuso la alcaldesa se habilitará un espacio cultural para la ciudad. Por su parte, la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, conserva la propiedad de la Capilla del Salvador. Será la encargada del uso público de los Honrados Viejos, edificio que se convertirá en centro de interpretación para acoger el San Juanito, obra que recupera la ciudad tras un complejo de restauración en Florencia. De la financiación de dicha obra, junto a la prevista en la lonja del palacio Francisco de los Cobos, donde se construirán unos jardines renacentistas, se encargará la fundación.