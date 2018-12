Bronco pleno de presupuestos en el Ayuntamiento de Úbeda

El ayuntamiento de Úbeda ha aprobado los presupuestos para el próximo año. Unos presupuestos de más de 31 millones de euros para el próximo ejercicio en un pleno mucho más bronco de lo esperado. Lo ha hecho con los votos a favor del concejal no adscrito, Diego de la Cruz Martínez y del PSOE; y con el PP y el concejal del Partido Andalucista en contra.

La gestión de la zona azul queda sobre la mesa La insistencia, tenacidad y contundencia con la que el portavoz del grupo Andalucista ha comenzado su intervención le han permitido ganar una batalla en la que el partido socialista se ha visto completamente solo. Aunque tenía previsto aprobar la prórroga durante seis años y medio más y ante la falta del más mínimo acuerdo, la gestión de la zona azul ha quedado sobre la mesa

El PSOE ha definido las cuentas como sociales y equilibradas y ha presumido de su gestión económica al frente del equipo de gobierno. Entre las cifras han destacado el incremento en la ayuda al alquiler, que ahora asciende a 450.00 euros; o en ayuda a la dependencia que se ha incrementado llegando actualmente en el millón y medio (un millón de la Junta) mientras mantienen la aportación municipal a la ayuda a domicilio. Hacen una apuesta por la cultura, dicen, destinando por ejemplo a las actividades san juan de la cruz 10.000 euros. Y por el deporte y la juventud; a lo que están destinando, ha dicho, 700.000 euros. En los cuatro años al frente del gobierno, señalan, se habrán invertido más de 2 millones de euros en el arreglo de caminos rurales.

Este presupuesto contempla dotación para el cuarto de esos planes; Considera el concejal de hacienda que se han conseguido logros importantes como la reforme en el Hospital de Santiago y, entre los retos, plantean destinar fondos europeos para la mejora del eje comercial de la corredera de San Fernando o la revitalización de la zona de los miradores. También tienen entre sus objetivos que la administración electrónica del ayuntamiento “se convierta en un modelo” Hacen gala de gestión porque pesar de la bajada de impuestos que impulsaron en su momento y que les ha supuesto ingresar más de dos millones menos han rebajado la deuda, significativamente

casi 16 millones de euros en el capítulo de personal El presupuesto del ayuntamiento de Úbeda para el próximo ejercicio 31.856.949 euros. Entre tasas, precios públicos y otros impuestos recaudan 4.924.200 euros; En impuestos directos suman 14.215.000 euros. En el capítulo de gastos destaca el gasto en personal: 15.838.137 euros y los 8.843.341 de gastos corrientes en bienes y servicios.

No estaba de acuerdo con esa rebaja el Partido Popular. Es “la gran mentira del PSOE durante estos años” sostenía su portavoz, José Robles, que ha insistido en que no disponía de la documentación económica sobre la deuda que lleva tiempo solicitando y que el equipo de gobierno asegura que le trasladará al acabar el ejercicio. Los populares lamentan que sus aportaciones incluidas en los presupuestos sean testimoniales. Consideran muy importante la creación de empleo pero creen que el ayuntamiento “no se puede convertir en una oficina de empleo” y que la administración está sobredimensionada; En el capítulo de personal hay presupuestado 1 millón 600.000 euros más que en el último presupuesto de los conservadores. Robles ha espetado a los socialistas que ellos llegaron a tener un techo de 50 millones de euros de deuda y ha insistido en que con ellos al frente del gobierno la presión fiscal era menor. “Usted y yo no hemos estado en el mismo ayuntamiento. Nosotros hemos bajado las tasas deportivas o el IBI; las cifras son incontestables” le respondía el socialista Javier Gámez.

Por lo demás el PP propuso en comisiones una climatización en el teatro y ni siquiera, critican, se ha hecho el informe técnico de cuanto costaría. También solicitaron dotación para la puesta en marcha de unas viviendas tuteladas para personas con discapacidad y víctimas de violencia de género. Según Robles “No se hace por falta de voluntad política”. Tampoco se hace contempla la creación de un helipuerto para emergencias y los 300.000 euros que se destinarán a la compra de vehículos y material de limpieza les parecen insuficientes para garantizar la limpieza de la ciudad.

Para el concejal no adscrito, Diego de la Cruz Martínez estos son unos presupuestos sociales que apuestan, por ejemplo, por la UNED. Celebra los planes de caminos rurales y las aportaciones a las escuelas municipales . También que se contemple la colocación del monolito en recuerdo a las víctimas del franquismo en el Cementerio Municipal. En el área de personal, cree muy urgente crear oferta de empleo público para cubrir vacantes

El Partido Andalucista ha acabado votando en contra. El aumento de 1000 euros en la subvención a Alciser podía hacer virar su posición a la abstención; pero en este punto no ha cedido el equipo de gobierno, que considera que el apoyo actual es suficiente. Francisco Mendieta partía de la abstención porque ”habiendo opción de cambio de gobierno, se deberían prorrogar y no poner trabas a la nueva corporación” ha dicho. Considera que se le debería dar prioridad al vallado del campo de futbol, más, al menos, que al acerado de la avenida 28 de febrero.

Mendieta abandona unos minutos el pleno en protesta por la interrupción a gritos desde el público Ha sido el momento de mayor tensión en un pleno áspero y bronco. Cuando el portavoz de los populares, José Robles, hablaba del techo de deuda que los socialistas llegaron a tener, el que fuera concejal, Juan Clemente, habitual entre el público en los plenos municipales; le ha interpelado a gritos. La alcaldesa ha conseguido reconducir la situación tras la queja de buena parte de la corporación municipal. Como muestra de rechazo, el concejal Andalucista, ha abandonado su asiento durante unos minutos.

Mendieta ha pedido que se aclarase si la puesta a disposición del punto de recarga eléctrico que ofrece entre las mejoras la empresa AUSSA es con coste o no para el ayuntamiento y ha preguntado quien lo gestionaría porque no es clara la redacción del expediente. La alcaldesa le ha reprochado hasta en cinco ocasiones que ya debía haberse visto y debatido en comisión y que forma parte del expediente. Mendieta respondía que está en su derecho a hacerlo y que “No quiere llevarse ninguna sorpresa y que se adjudique a una empresa que lo gestione, se privatice como pasó hace años con la gestión del agua”. La secretaria ha tenido que buscarlo y leerlo en el documento. Ante la insistencia de Mendieta, finalmente, la alcaldesa ha pedido que conste en acta que será el ayuntamiento el que gestione

También ha pedido el andalucista saber si se puede prorrogar un contrato que se debía haber prorrogado hace 15 meses; y ha recordado que pidió que se elaborase un informe jurídico sobre esto además otro informe para saber cuanto factura la empresa que gestiona la zona azul. Y es que el canon de 50.000 euros lo paga con suma facilidad y el anterior informe económico que se hizo ha quedado obsoleto en 9 años. Ha reivindicado la creación de una tarjeta de residentes y que se de la opción a otras empresas de concurrir a un concurso público…Diego Martínez respaldaba que quede sobre la mesa hasta que se dispusieran de los informes; en caso contrario tenía previsto abstenerse

El partido popular cree que es impugnable este acuerdo precisamente porque la empresa no gestiona el punto de recarga eléctrico; solo entrega el aparato y no queda claro quien lo gestionaría; Por tanto, dicen, no se implanta nada y no supone una mejora. También ha pedido un informe económico para valorar si es beneficioso abrir a concurso la licitación gestión de la zona azul

El partido socialista considera que la prorroga se puede hacer; que hay mejoras como las exenciones de pago para determinados vehículos, la creación de una aplicación, el mantenimiento de la cuota a un precio muy bajo. “Es de las más baratas de España, con 0,50 céntimos por hora” ha asegurado el portavoz socialista, Francisco Javier Lozano. Aseguran que se han planteado sacar a concurso la gestión de la zona azul pero el resto de empresas, apuntan, tenían unos precios muy superiores a esta. No se va a implantar la tarjeta de residentes; dicen que esto es propio de las ciudades grandes y que, además, estas tarjetas supondrían un sobrecoste sin poder garantizar el aparcamiento. La ciudad es muy pequeña y no hay espacio suficiente.

El presupuesto del ayuntamiento de Úbeda para el próximo ejercicio 31.856.949 euros. Entre tasas, precios públicos y otros impuestos recaudan 4.924.200 euros; En impuestos directos suman 14.215.000 euros.

En el capítulo de gastos destaca el gasto en personal: 15.838.137 euros y los 8.843.341 de gastos corrientes en bienes y servicios.

Ha sido el momento de mayor tensión en un pleno áspero y bronco. Cuando el portavoz de los populares, José Robles, hablaba del techo de deuda que los socialistas llegaron a tener, el que fuera concejal, Juan Clemente, habitual entre el público en los plenos municipales; le ha interpelado a gritos. La alcaldesa ha conseguido reconducir la situación tras la queja de buena parte de la corporación municipal. Como muestra de rechazo, el concejal Andalucista, ha abandonado su asiento durante unos minutos.

Precisamente Mendieta, que ha protagonizado la primera parte del pleno, ha exigido insistentemente que se contestase de manera precisa a las preguntas que lanzaba a la alcaldesa y a la secretaria. El empeño que ha puesto en que Olivares asegurase que la gestión del punto de recarga eléctrico que entregará la empresa AUSSA al ayuntamiento correría a cargo del ayuntamiento ha incomodado visiblemente en las filas socialistas. La alcaldesa ha llegado a decir “Esto no es un interrogatorio” y “Ya sé que usted viene un poco….”. En el aire y en las conversaciones, flotaba el ambiente hostil creado en redes sociales a propósito del convenio entre el ayuntamiento y la fundación de la Casa Ducal de Medinaceli y del traslado de la fuente de la plaza Vázquez de Molina. Por ese documento se ha preguntado y la alcaldesa ha vuelto a admitir que se ha tratado de un error atribuible a la confección del texto fotocopiado en el que “se ha colado” un anexo del primer borrador.

Por lo demás, en una sesión densa como esta, con muchas cifras y referencias al pasado, se han visto muchos bostezos entre la corporación municipal. El último pleno del año, que lo único navideño y amable que ha tenido, han sido los cuatro minutos previos al comienzo y en los dos últimos en los que se han deseado felices fiestas.