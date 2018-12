Deseucaliptización, Palabra do Ano 2018

O Portal das Palabras da web da Real Academia Galega e a Fundación Barrié de la Maza escollen por estas datas a Palabra do Ano. Neste 2018 que estamos a piques de pechar, con máis do 55% do total dos votos emitidos, "deseucaliptización" foi a gañadora absoluta con 3.114 dos 5.724 votos emitidos. A preocupación da sociedade galega pola xestión dos nosos montes quedou patente nesta votación masiva. "Deseucaliptización" venceu con claridade nas votacións os outros cinco finalistas que tamén optaban a ser elixidas como Palabra do Ano. No segundo posto, con 1.032 votos, quedou "feminismo". No terceiro posto estivo "sororidade" (641 votos), "Fariña quedou no cuarto posto, apoderamento con 316 foi quinta, e pechou a clasificación dos finalistas a palabra "fascismo".

Deseucaliptización sustitúe a Afouteza como Palabra do Ano en Galicia. Xa o ano pasado, quedaran coma finalistas tanto "vaga de lumes" como "eucaliptización". No 2016 a palabra elixida foi "irmandade", no 2015 foi "refuxiado" e no 2014 "corrupción".