El Almería también tendrá cantera de fútbol femenino

La Fundación del Almería ha crecido en tiempo récord gracias al trabajo de un buen equipo dirigido por Lorena García.LA VOZ ha repasado con Lorena García, vicepresidenta de la Fundación el primer año de vida de un proyecto que nació hace pocos meses y ha hecho muchas cosas en poco tiempo.

“Los dos proyectos de la Fundación cuando pusimos en marcha todo fueron el equipo femenino y el equipo de la Liga Genuine; estamos muy contentos porque se han llevado con el mayor éxito posible, pero tampoco debemos olvidar que nos hemos acercado a otros sectores de la sociedad, a otras fundaciones, a otras asociaciones...”, explica la directora de organización del Almería y vicepresidenta de la Fundación UDA.

El Almería ha vuelto a la sociedad almeriense: “En eso estamos, poco a poco, esa es la intención. Cada año pondremos proyectos más fuertes e iremos trabajando para intentar hacer las cosas lo mejor posible por el bien de la Fundación del Almería”.

Futuro

Lorena García, además, recuerda que “las Aulas Rojiblancas, que las venimos realizando en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Están siendo un éxito; los niños son el futuro y estamos muy contentos porque los más pequeños, además de aprender hábitos saludables para su vida, pueden conocer a los futbolistas del primer equipo del Almería”, recuerda la vicepresidenta de la Fundación del Almería. “Uno de los proyectos que queremos poner en marcha en 2019 es el de ampliar la sección de fútbol femenino y tener categorías inferiores. Estamos viendo hacer equipos con otro tipo de colectivos, al margen de la discapacidad intelectual. La idea es ir dándole forma a otros proyectos”. Tiene dos ‘manos derechas’ en el club rojiblanco: “Trabajo mucho con Mariano Blanco, en temas legales, y en temas de la Fundación con Fernando Soriano, aunque la verdad es que ahora mismo estoy más centrada en la Fundación, lo requiere el momento”.

Asegura que lo de presidenta del Almería “no es algo que... si me comentaras presidenta de la Fundación, no es algo que busque. Ahora mismo está cubierto, me voy más centrada en la Fundación que en el equipo”, afirma.