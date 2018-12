En el sur de la actual Italia hubo un filósofo griego que pensaba que todo lo que hay ha existido siempre, y que ningún cambio verdadero era posible. Este tal Parménides, que así se llamaba el padre del racionalismo, no sólo pensaba aquello de “si no lo veo, no lo creo”, sino que consideraba que incluso cuando veía el cambio con los sentidos, aquello no podía ser más que una ilusión porque en el fondo todo era permanente.

Lo cierto es que con cada año que termina, cuando echamos la vista atrás nos encontramos más bien con lo contrario. Vemos a familias que han crecido con la llegada de nuevos miembros; recordamos las lágrimas por esos seres queridos que ya no están entre nosotros; nos alegramos con esos golpes de suerte que la diosa Fortuna nos ha traído cuando ha sido favorable y lamentamos esos otros golpes de la suerte cuando ha sido desfavorable; valoramos a esos amigos que nos han acompañado con lealtad durante el año y aquellos nuevos que se han incorporado a caminar con nosotros, a la vez que procuramos olvidar a aquellos otros que nos han podido traicionar o abandonar. En fin, que si nos ponemos como el dios Jano a mirar hacia atrás, vemos que el año que termina no nos deja en la misma situación que como lo empezamos. En la actual Turquía hubo otro pensador griego que ya definió este continuo fluir de la vida: se llamaba Heráclito y dijo aquello de que todo fluye, Panta Rei, y que, por tanto, como todo está en movimiento y nada dura eternamente no es posible bañarse dos veces en el mismo río, porque cuando lo hago por segunda vez, ni el río ni yo somos los mismos. Por poner un ejemplo que entendamos todos, que se lo cuenten a quienes en enero de 2018 se sentaban en el gobierno de España o el de Andalucía para ver si pueden o no cambiar las cosas.

Sin embargo, el dios Jano, que da nombre al mes de enero, tenía dos caras. Si con una cara miraba hacia atrás, con la otra miraba hacia adelante, hacia ese futuro en el que, si algo hay seguro es que todo seguirá fluyendo. En esta última columna del año 18 que se cierra, además de desearles unas Felices Fiestas, permítanme que les desee que sepan navegar las aguas de 2019 y que acaben en el mejor de los puertos posibles.

PABLO QUESADA Pablo Quesada es profesor de instituto desde el año 2000, y actualmente ejerce en un IES de Andújar. Cuenta también con experiencia internacional como profesor de francés en Estados Unidos. Licenciado en Filología Inglesa y Graduado en Derecho, compatibiliza su labor docente con el asesoramiento jurídico. Padre de familia preocupado por legar un mundo mejor a la siguiente generación, es un ciudadano comprometido, europeísta convencido y colaborador con diversas ONGs y colectivos.