Sánchez Cabrera critica la designación de Sánchez Reyes como candidata a la alcaldía

Fractura abierta en el Partido Popular. El presidente de la Diputación Provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha confirmado en declaraciones a los medios que él era el candidato, de la dirección provincial del Partido Popular, a la alcaldía de Ávila y ha tenido duras palabras para el presidente nacional, Pablo Casado, al que ha criticado que se saltara todos los procedimientos internos para nombrar a Sonsoles Sánchez Reyes, como candidata oficial.

Sánchez Cabrera ha asegurado que en unos días tomará una decisión sobre su futuro político y no ha descartado presentarse con otra formación a las próximas elecciones. Lo que sí ha desechado, con rotundidad, es ir en la misma lista de Sonsoles Sánchez Reyes, al Ayuntamiento de Ávila, con el Partido Popular: "Su proyecto es muy diferente al mío".

De todas formas, ha agradecido al Partido Popular de Ávila su respaldo y en particular "a su amigo", el presidente Carlos García.

Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha insistido en que "no me he sentido traicionado" pero que las formas no han sido las idóneas y ha asegurado que no recibió ninguna llamada de Pablo Casado y que tampoco ha hablado con él a posteriori.