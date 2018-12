Visto bueno al convenio con CONFAE

El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado hoy el convenio de esta institución con CONFAE, Confederación Abulense de Empresarios, y que ha levantado bastante polémica entre los grupos de la oposición y, también, la disconformidad de los sindicatos, CCOO y UGT, desde que se conoció que se iba a llevar a cabo este acuerdo.

En el mes de Abril, la Mesa de Diálogo Social, aunque con la ausencia de los sindicatos, acordaba la puesta en marcha de una Oficina Abulense de Captación de Inversiones.

De la misma forma, se acordaba poner en marcha una plataforma tecnológica dirigida al comercio abulense, que permitirá su promoción y también la venta online de productos.

Así lo ha defendido el portavoz del Partido Popular, Juan Pablo Martín, quien asegura que el acuerdo permitirá la captación de inversiones para la provincia.

El acuerdo que está dotado con más de 1.200.000 €, no ha contado sin embargo con el beneplácito de los grupos de la oposición, que han criticado lo poco concreto que es este convenio . También la falta de argumentos en la memoria justificativa que se les ha presentado. Algunos portavoces han pedido la retirada del convenio del orden del día y han pedido que no se aprobara hasta que no haya consenso y vuelvan los sindicatos a la negociación.

Finalmente, ha sido aprobado con los votos a favor del Partido Popular, en contra de PSOE, IU, Ciudadanos y Trato Ciudadano y la abstención de UPyD.