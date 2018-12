Elvis Presley, el rey de la música que cantaba como los ángeles negros

En Hoy por Hoy Cuenca abrimos un espacio especial cada vez que recibimos a Eugenio Cortés, profesor de Lengua Inglesa y su Didáctica y de Estudios Culturales Contemporáneos en la facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Cuenca. Con anterioridad hemos realizado con este experto musical programas monográficos dedicados Leonard Cohen, John Lennon y Bruce Springsteen. En esta ocasión lo dedicamos a Elvis Presley.

EUGENIO CORTÉS. Elvis Presley (1935-1977), el rey por excelencia de la música popular norteamericana. Este fue el título que el presidente James Earl Carter le concedió de modo póstumo con motivo de su fallecimiento el 16 de agosto de 1977.

Elvis en una fotografía tomada en 1950. / Getty Images

Cuarenta y dos años antes, Elvis Aaron Presley nacía en Tupelo, una pequeña aldea del estado de Mississippi, junto con el cuerpo sin vida de su hermano Aaron. Desde entonces, Aaron se convirtió no sólo en la voz de su hermano, sino también en su propia conciencia.

Nacido en el seno de un matrimonio adolescente en plena Depresión económica, y ante la precariedad y la imposibilidad de poder encontrar un trabajo, la familia Presley se mudó al barrio afroamericano de Memphis donde el niño Elvis empezó a cantar en coros de godspell de las iglesias más lúgubres de su localidad. Muy pronto, en el vecindario, se corrió la voz de que, en el coro, había un niño blanco que cantaba como los “ángeles negros”.

Algunos años más tarde, tras haber sido un alumno acosado, incomprendido y anodino, se vio obligado a hacerse camionero para nunca olvidar lograr su sueño. Elvis lo hizo por fin realidad aquel 5 de julio de 1954, gracias a Sam Philips, el dueño de Sun Records, y del guitarrista Scotty Moore, quien supo crear una estilo musical propio para Elvis, fusionando el country con el Rythm & Blues.

Desde entonces, este nuevo estilo ha sido conocido como Rockabilly. Su primer sencillo tenía dos nuevas versiones de dos clásicos del country: That´s All Right Mama en la Cara A y Blue Moon of Kentucky en su Cara B. Este éxito no supuso a Elvis una siesta permanente en los laureles de su fama, sino todo lo contrario. A este nuevo ritmo le supo añadir los coros tomados del godspell creando entonces lo que se conoce como Rock´n´Roll. Desde esta nueva vertiente surgieron canciones como Teddy Bear, Hound Dog, Heartbreat Hotel, Blue Suede Shoes, Jailhouse Rock o King Creole.

Elvis durante una actuación en Nueva York en 1970. / Getty Images

Gracias a Sam Philips, Elvis conoció al Coronel Tom Parker, quien se convirtió en su manager de inmediato. Aparte de la música, tras haberle proporcionado sus primeros pinitos en Love Me Tender y Loving You intuyó que Elvis podría convertirse en el nuevo sex symbol del cine norteamericano.

Aprovechando que Elvis fue llamado a filas en 1960, una nueva carrera como estrella cinematográfica se abrió ante él. Le sucedieron títulos como Girls, Girls, Girls, Fun in Acapulco, Viva las Vegas o Blue Hawaii, entre otras, donde la música nunca dejó de acompañarle.

Estamos ahora en su fase más lírica con canciones como Surrender, Are You Lonesome Tonight, It´s Now or Never, o Can´t Help Falling in Love. Pero Elvis no quiso conformarse con este nuevo éxito. Su sangre le pedía volver a sus orígenes, a los escenarios. Así, en 1968, se organizó su regreso (Comeback). Fats Domino, que estaba presente entre el público durante ese Comeback, del que salió un magnífico LP titulado Elvis is Back!, al terminar el espectáculo comentó: “En realidad, Elvis ha sido y será para siempre el Rey de Rock´n´Roll”. Y así ha sido.

Elvis Presley mira bajo el capó de su coche en una escena de la película 'Speedway' de 1968. / Getty Images

Después de 1968, debido a los barbitúricos y la bulimia, comenzó su declive que terminó aquel 16 de agosto de 1977. El cuerpo de Elvis explotó y la voz y la conciencia de Aaron se callaron para siempre, dejándonos un legado tan inestimable como incalculable.