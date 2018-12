Un perro arranca parte de la mandíbula a una niña

Un perro suelto atacó anoche a una niña de corta edad arrancándole parte de la mandíbula cuando se encontraba paseando con sus padres en un parque público de la Barriada en la capital. En primer lugar fue trasladada al Hospital Santa Bárbara, pero tras las valoraciones fue derivada al Hospital de Valladolid donde tendrán que reconstruirle la mandíbula. Su estado es muy grave, aunque su vida no corre peligro.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha confirmado que la policía “está investigando porque el dueño del perro junto al animal desaparecieron del lugar de los hechos”. Podría ser constitutivo de un delito porque la normativa establece que los perros peligrosos deben ir con bozal y nunca sueltos, siempre atados y sujetos con correa.

Latorre reconoce que de momento no se sabe a qué raza pertenece, pero sí se ha confirmado que “es peligro porque la mordedura es muy peculiar y no da lugar a la duda”. En el Ayuntamiento de Soria hay 45 perros peligrosos registrados, si bien el censo canino es competencia de la Junta. En el Consistorio se otorga una licencia para pasear por la vía pública a aquellos animales considerados peligrosos, que están inscritos en el censo de la Junta de Castilla y León. Las razas y particularidades vienen marcadas en la ordenanza municipal, pero en el caso de duda es el veterinario quien lo determina. La inscripción el censo municipal es algo que hacen los usuarios voluntariamente. Cada año se registran nuevos, pero puede haber cierto baile de cifras si algún dueño, por ejemplo, no da de baja su perro si lo deja de tener o muere.