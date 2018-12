Susana Marqués no puede aprobar los presupuestos porque no tiene los apoyos suficientes

La alcaldesa de Benicàssim, del Partido Popular, Susana Marqués, no puede aprobar los presupuestos de 2019, porque no tiene el respaldo de los grupos del consistorio. Marqués ha comunicado a su entorno que, de momento, pretende prorrogar las cuentas de este año ante la falta de apoyos. La alcaldesa ha intentado pactar con el PSPV ofreciéndole todo el poder de decisión en las inversiones del municipio.

La falta de consenso de la alcaldesa de Benicàssim, del PP, Susana Marqués, ha provocado que el consistorio no pueda aprobar los presupuestos de 2019, porque no tiene el apoyo de los grupos de la oposición, PSPV, Compromís, ARA Benicàssim y Ciudadanos. Los populares gobiernan en minoría con 6 concejales y con el apoyo del concejal de ARB, Carlos Díaz. Por ello, necesitan el respaldo de uno de los grupos de la oposición para tener mayoría y poder aprobar las cuentas del próximo año. Según ha podido saber Radio Castellón, hasta el momento, Ciudadanos, Compromís, ARA y PSPV, se han negado a apoyar los presupuestos. El portavoz socialista, Miguel Alcalde, en declaraciones a nuestra emisora ha explicado que Marqués ha tratado de convencerles ofreciéndoles el poder en las inversiones.

Los dos primeros años de legislatura, el PP ha conseguido aprobar las cuentas con el respaldo de ARB y Ciudadanos, pero según Alcalde, la formación naranja le ha comunicado a la alcaldesa, que este año no va a tener su apoyo. Una decisión, que según el portavoz del PSPV podría cambiar tras el pacto entre PP y Ciudadanos en Andalucía para gobernar en el Parlamento.

De momento, Marqués no tiene la intención de aprobar los presupuestos, y de hecho no ha convocado ningún pleno para hacerlo, porque no tiene los apoyos suficientes. La alcaldesa del PP ha comunicado a su grupo que pretende prorrogar las cuentas de este año, que ascienden a cerca de 27 millones de euros.