Sobre las promesas de Elena Mañez

En medio del sarao organizado por Clavijo para pedir que el Gobierno Sánchez ingrese en Canarias lo comprometido en el Presupuesto 2018, la Delegación del Gobierno en Canarias convocó ayer una reunión de agricultores (a la que asistieron el PSOE y Nueva Canarias) para garantizar el cumplimiento del compromiso adquirido por el PP en los Presupuestos de destinar ocho millones de euros para reducir los sobrecostes del regadío que afrontan los agricultores del archipiélago. La delegada del Gobierno, Elena Máñez, flanqueada fuera de todo protocolo por Ángel Víctor Torres, dijo ayer a los agricultores que esos ocho millones no se van a perder porque el compromiso del Gobierno socialista con ellos es total. Si admitió que desde el año 2017 existen informes que evidencian problemas de carácter técnico y jurídico para que las ayudas puedas prestarse, pero insistió en la decisión del Gobierno de Sánchez de que –con dificultades o sin ellas- los 8 millones lleguen.

Pues habrá que tener fe. Mucha fe. Yo desconozco si existe una técnica presupuestaria que permita incorporar pagos no realizados del presupuesto 2018 al presupuesto 2019, porque el Gobierno de España no ha sido capaz de tramitarlos a tiempo. Uno suponía que en esos casos la Hacienda nacional aplica la misma técnica que ha aplicado en el caso concreto del dinero que había que entregar a las corporaciones locales canarias para la lucha contra la pobreza -30 millones- que se desvanecieron en 2018 porque en 2017 no se pudieron gastar 1,4 millones. Que es lo que –a fecha de 28 de diciembre –día de los Santos Inocentes- ocurre con el dinero de los agricultores, que el Gobierno del Estado no ha transferido.