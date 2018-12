Los trabajadores seguirán las protestas pese a la ampliación de la negociación

20 días. Éste es el plazo que tienen los representantes de los 700 trabajadores de Alcoa en A Coruña y Avilés para impedir el cierre de las dos fábricas. Alcoa ha accedido a ampliar el período de consultas del ERE hasta el 15 de enero. Ese será el último día. No habrá más prórrogas, según ha advertido la multinacional del aluminio. Empresa y sindicatos mantuvieron ayer una reunión en Madrid de casi once horas. Hoy, los trabajadores han dejado claro que no cesarán sus movilizaciones.

Los sindicatos exigen participar en la mesa abierta entre Gobierno Central y Alcoa para impedir, dicen, que la empresa "dinamite" cualquier alternativa de futuro como la venta de las dos fábricas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al goberno soluciones urgentes. El ejecutivo de Pedro Sánchez dice que sigue buscando inversores.