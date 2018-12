El Consell de Ibiza prorroga las concesiones de transporte público por un máximo de dos años

El pleno del Consell de Ibiza ha aprobado hoy, con la abstención del Partido Popular, una prórroga en las actuales concesiones de transporte público a las empresas Herederos Francisco Vilás, Autobuses San Antonio, Autocares Lucas Costa y Voramar el Gaucho por un periodo de un año, ampliable a uno más. Todo ello en función de que se adjudique el nuevo concurso en el que trabaja el gobierno insular en el que está previsto que sea una sola empresa la adjudicataria de todos los servicios.

En la misma sesión se han aceptado las alegaciones de dos de las compañías eliminando la obligación de entrar en el CETIS. Las empresas advertían del desequilibrio económico que tendría esta medida. La consellera de Movilidad, Pepa Marí ha reconocido que la reapertura del CETIS "puede retrasarse un par de meses".

Marí ha destacado que en esta prórroga se ha incluido la integración tarifaria. Ha pedido disculpas porque se haya tenido que hacer este trámite en el último momento "porque quizás hemos llevado al límite la opción del nuevo concurso". En cualquier caso dice que se está dando una situación similar en otras autonomías "reconociendo nuestra culpa, pero ocurre lo mismo en otras administraciones españolas"

La consellera del PP, Pepa Costa, ha sido muy crítica en su intervención "han tenido una actitud negligente, que no tiene nombre y nos parece lo más grave que ha pasado en esta legislatura".

Costa ha señalado que todos los informes se han tenido que hacer a última hora y en uno de ellos de la jefa de sección de Transportes "no dice que sea favorables y se ha incorporado después otro documento con una firma que no está identificada". Resalta también que el informe de intervención detalla que "podrá ser objeto de control posterior". La consellera del PP asegura que " ya sabían que pasaría esto desde hace tiempo porque no han hecho su trabajo durante estos 4 años".

Costa dice que el gobierno " va a la deriva y esta ha sido una legislatura perdida". Sobre el CETIS dice que las cosas "están como al principio, no se ha avanzado nada" y los informes técnicos alertan del "elevado coste que tendría la entrada a la estación".

La consellera de Movilidad ha negado que no se haya avanzado en el tema de la estación de autobuses de Ibiza "tenemos un informe positivo a la espera de solventar dos apartados"· Marí ha destacado también la inversión que se ha hecho en esta legislatura "porque hemos destinado 2,5 millones de euros en el fomento del transporte público y un incremento del 81% en los diferentes programas".