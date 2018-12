Un presupuesto con reducción de ingresos y gastos, y más inversiones

Un presupuesto para 2018 con reducción de ingresos y gastos y más dinero para inversiones. El concejal de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, del PP, presentaba a solo cuatro días del fin de año, y por sorpresa, el borrador del presupuesto municipal para 2019. Desde el PSOE lo tachan de "gran inocentada", asegurando que son unas cuentas gordas, burdas y a salto de mata.

Bonilla ha presentado, por sorpresa y en una nota de prensa enviada a los medios, el borrador consolidado del Presupuesto Municipal para el año próximo. Unas cuentas que contemplan una reducción del 14% de ingresos y gastos, y que reduce los gastos de personal. Por su parte, las inversiones contemplan una subida de casi el 9% e incluye la financiación de un proyecto de compra pública innovadora de energía, vinculada a la ansiada puesta en marcha del sistema tranviario.

Bonilla espera que el documento, una vez sea informado por la intervención municipal, pueda ser remitido al Ministerio de Hacienda a lo largo del mes de enero, para cumplir con el trámite preceptivo y vinculante de su informe previo, y que pueda llevarse al Pleno municipal lo antes posible.

Sin precisar las cuantías globales, se situarían en torno a los 155 millones de euros. Destaca la reducción de casi el 40 por ciento en el capítulo 5 de ingresos patrimoniales, que pasa de 81 millones de euros a 49 millones. En cuanto a los gastos, se consigue una reducción de más del 3% en el capítulo 1 correspondiente a Personal, eso sí, sin despidos. Por otro lado, hay una bajada de casi el 7% en el capítulo 2, de Servicios y Suministros y una subida en inversiones del capítulo 6 del 9%.

"La gran inocentada"

Desde la oposición, el portavoz socialista en el ayuntamiento de Jaén, Manuel Fernández, cree que es "la gran inocentada" del Alcalde y del equipo de gobierno del PP a las y los jiennenses.

Según sus propias palabras, son "unas cuentas gordas, burdas, a salto de mata, en una nota de prensa y después de que el PSOE le haya afeado que no han tenido narices en tres años de preparar un presupuesto y de que a los jiennenses les espera más deuda tras las elecciones", añadiendo que esta fórmula para presentar el borrador "suena a cabreo, huele a cuerno quemado y tiene toda la pinta de ser una mentira como la copa de un pino".

Critica Manuel Fernández que el concejal de Hacienda y Contratación se atreve a presentar un borrador de presupuesto con unas cuentas que "no están fiscalizadas por la Intervención, no cuentan con el informe previo del Ministerio de Hacienda y los grupos de la oposición no saben de qué va", criticando que solo se haya aprobado un solo presupuesto en 3 años y siete meses.

Al portavoz socialista le parece muy grave que el PP saque pecho con un presupuesto que está hinchado en 49 millones y recuerda que el año pasado sucedió algo parecido, cuando vendieron un borrador de presupuesto que no acabó siendo una realidad. Lamenta la gravedad de que el equipo de gobierno del PP, con el alcalde a la cabeza, no hayan presentado correctamente el borrador "a los grupos políticos, a los vecinos y a los medios de comunicación".

Esta misma semana, el PSOE de la capital afeaba al PP que existen 100 millones de deuda que devolver justo después de las elecciones municipales, algo que, dicen, está ocultando el alcalde, Javier Márquez, a los ciudadanos. Además recordaban los 700 millones de deuda con los que cuenta el Ayuntamiento de Jaén.