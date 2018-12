Preparado el dispositivo para despedir con seguridad 2018

Al igual que en Nochebuena, se refuerza el número y la coordinación de efectivos que velarán por la seguridad en la Nochevieja linarense. Como en las anteriores, se prevé una gran afluencia de personas en la calle y una importante asistencia a cotillones y tradicionales fiestas de fin de año. Este año son 4 las autorizaciones extraordinarias concedidas por el Ayuntamiento de Linares a establecimientos que habitualmente no tienen licencia para la celebración de eventos de este tipo. "El Coto" tendrá que limitarse a su aforo, 325 personas, puesto que finalmente no ha recibido autorización para la instalación de la carpa que había solicitado. También tienen permiso "Los Jardines de la Villa", Hotel Anibal y Salones Orzaes aunque no se les concede música en el exterior. Para el resto de establecimientos, se permite una ampliación de 2 horas respecto al cierre habitual.

Sobre el dispositivo especial, el jefe de la policía local de Linares, Diego Montes, señala que "habrá efectivos de paisano y las correspondientes inspecciones en establecimientos".Todo con la intención de prevenir y en su caso atender incidencias durante una fiestas que hasta la fecha están transcurriendo "marcadas por la tranquilidad".