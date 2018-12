El PP no actuará contra sus condenados por la venta de pisos a fondos buitre

En Génova no están especialmente preocupados con la sentencia del Tribunal de Cuentas que ha condenado a la exalcaldesa, Ana Botella y a otros seis exconcejales, por el daño causado a las arcas públicas al vender viviendas públicas por debajo del precio de mercado a un fondo buite.

Desde la dirección del Partido Popular en Madrid avanzan a la SER que no tiene pensado elevar este caso al Comité de Derechos y Garantias de su partido "porque no estamos ante una condena penal, no hay enriqucimiento personal y no hay corrupción", aseguran estas fuentes. Por tanto, en el PP no ven necesario aplicar el código ético contra los condenados que ostentan cargos públicos o los que forman parte del núcleo duro del partido.

Es el caso de Enrique Núñez, Viceconsejero de Justicia y de Diego Sanjuanbenito, director general del Medio Ambiente. Ninguno de los dos van a ser destituidos "porque no estamos ante un caso de corrupción", ha zanjado el Presidente madrileño, Ángel Garrido.

El Presidente madrileño no se plantea apartar de su gobierno a dos de los condenados. El mismo criterio que aplicará el PP de Madrid con los condenados que forman parte del Comité Ejecutivo del PP de Madrid. Según han confirmado a la SER desde la dirección del partido no van a cesa ni a Pedro Corral, Secretario de Estudios y Programas, ni a Diego Sanjuanbenito, Secretario de Área de Sostenibilidad.

En Genova confían en el éxito del recursos que van a presentar los condenados. Desde la direcció del PP madrileño aseguran que, llegado el caso, sus opciones de ir en las próximas listas electorales están intactas.