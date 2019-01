Ángel Garrido: "No hay un giro a la derecha del PP. Yo no milito en eso"

A menos de dos semanas de que conozcamos la decisión que adopta Pablo Casado sobre los candidatos para Madrid, Ángel Garrido asegura en la SER que está tranquilo y que no tiene todavía ninguna pista sobre los carteles electorales que designará el Partido Popular.

Garrido sitúa ese nerviosismo "en los entornos" o en aquellos que aspiran a ser candidatos pero en su caso, está centrado en la recta final de la legislatura y en el gobierno de la Comunidad de Madrid. En la entrevista ha defendido su gestión en políticas de empleo, vivienda, servicios sociales y en materia económica.

No hay giro a la derecha

Ángel Garrido defiende el centroderecha moderado como su posición política. La misma que reinvidicó durante la legislatura Cristina Cifuentes. Niega que exista un giro del PP a la derecha. "Yo no veo que haya un giro a la derecha del Partido Popular y yo no milito en eso". Y deja un aviso a navegantes cuando se pregunta por casos concretos como la presencia constante de José María Aznar en esta nueva etapa del partdo con Pablo Casado a la cabeza: "Yo no milito en un centroderecha moderado que es el que da las victorias a los partidos políticos.

Sobre si existe un conflicto ideológico entre Casado y el gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido reitera que comparte con el presidente del PP "el 99 por ciento de las cosas que tienen que ver con la política" y matiza que eso no ocurre siempre con su partido: "Si estás de acuerdo con el 70 por ciento de lo que dice tu partido mejor vete al psicologo. Eso no existe en la vida normal".

Admite el presidente de la Comunidad de Madrid que le hubiese gustado una mayor presencia de su equipo de gobierno en la dirección regional del PP de Madrid: "Me gustaría porque confío en ellos y son muy buenos pero entiendo que un partido elija a los que para ese momento sean los que mejor lo hagan"

¿Gobernaría con Vox?

Preguntado por si aceptaría el respaldo de la formación de Santiago Abascal, Garrido reconoce en la entrevista que en escenarios sin mayorías absolutas son necesarios los acuerdos. En el caso de Vox pone el acento en las enormes diferencias ideológicas existentes pero no cierra la puerta a futuros acuerdos: "Hay que formar gobierno con los partidos que están sobre el tablero en cada momento. Si mañana está Vox trataríamos de entendernos, a pesar de las enormes diferencias, con aquellos que pueden conformar un espectro ideológico semejante".

Madrid Central

Garrido no niega que en el cruce dialéctico con el Ayuntamiento de Madrid se han podido producir algunos excesos pero insiste en su oposición al proyecto estrella de Manuela Carmena, tal y como se ha planteado. Cree que el PP, si gobierna en la capital, lo modificará pero no se atreve a afirmar si lo van a derogar o no: "Eso dependerá del candidato y del programa electoral". El presidente reconoce, en cualquier caso, tener una relación cordial con la alcaldesa de Madrid.

Preguntado por si tiene cabida o no un billete anticontaminación en Madrid gratuíto o de precio recucido, Garrido cree que esas medidas penalizarían a los usuarios habituales del Abono Transportes: "Por qué va a ser gratis solo para los que usan el coche habitualmente y solo van en transporte público ese día".

En el ámbito más personal y tras los cambios de este año, cuando Garrido llegó a la presidencia de la Comunidad tras la renuncia de Cifuentes, el presidente dice que concilia como puede: "No es fácil. Hago lo que hacemos todo, parchear. Yo a mis hijos les pregunté si querían que fuera presidente y dijeron sí. Si hubieran dicho que no, no sería presidente".