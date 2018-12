Armengol dice que Salom usó las instituciones "en términos ideológicos"

La presidenta Armengol afirma que la delegación del Gobierno de María Salom utilizó las instituciones "en términos ideológicos". La líder del Ejecutivo Autonómico ha celebrado la retirada por parte del la Abogacía del Estado del recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó para impugnar el decreto autonómico que regula el conocimiento del catalán para el personal sanitario.

Un decreto que levantó polvareda al no contar con el apoyo del Sindicato Médico de las islas y aue fue utilizado por los grupos de la oposición par azuzar el debate sobre el catalán. El decreto recoge la obligación del personal sanitario de tener un determinado nivel de conocimiento de la segunda lengua para poder promocionar internamente, aunque no es necesario para obtener una plaza en los concursos de oposición. La presidenta cree que el recurso se ha podido retirar porque jurídicamente, el decreto no tenía defectos.