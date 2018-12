El Iberojet Palma quiere cerrar el año por todo lo alto

El Iberojet Palma quiere cerrar su última cita del año con buen sabor de boca después de unos meses en los que las polémicas no han faltado. El conjunto de Félix Alonso que viene con ganas después de ganar al Real Canoe, se enfrentará al Barça Lassa B mañana a las 17:30 en Son Moix.

El encuentro será complicado por parte de los locales ya que tiene a algunos jugadores lesionados. Las bajas para este encuentro son las de Mikel Motos, Joan Carles Bivià, Fran Guerra, que tiene un esguince en el tobillo y, ahora, ya definitiva, la baja de Jonathan Jeanne que ha dejado al equipo.

La gran promesa del baloncesto francés sorprendió el día de nochebuena al club anunciando que quería rescindir al contrato. Así lo ha vivido Alonso: "Honestamente me hubiera gustado que se hubiese producido de otra manera diferente a como surgió. Creo que su agente americano no ha sido profesional. Han actuado forzando la situación, pero no quita que sea buen chico y le deseo que todo le vaya bien".

Jonathan Jeanne que llegaba este verano como la estrella del equipo, tan solo ha acumulado una media de 14 minutos jugados, 4 puntos y 3 rebotes por partido. "Con 21 años está muy verde como jugador y en el proceso madurativo. Ojalá madure porque tiene unas cualidades sobredientes para este deporte. El rendimiento está lejos de lo que esperábamos y de las expectativas que se habían creado sobre él. La primera conversación fue la de buscar una solución para hacernos el menor daño posible entre las dos partes, pero no esperábamos que fuera tan abrupto, ni que lo filtrara a la prensa, ni que nos trata de forma tan poco profesional", afirma el preparador.

Por su parte, Fran Guerra, ha vuelto a la cancha para entrenarse y disputar el partido de mañana después de dos semanas sancionado por dos agresiones a otros jugadores. Félix Alonso está contento por su regreso: ""Lo he visto con muchas ganas y un poco fuera del ritmo, ya que en un jugador de su tamaño, al final, esto influye. Él está con una muy buena disposición, tratando de hacerlo lo mejor posible y consciente de haber perdido esa semana de entrenamientos y de ritmo de equipo. Espero que a partir de ahora no se le prejuzgue por las dos actuaciones pasadas, sino que hay que juzgarle por las acciones que vaya a cometer en el futuro".

Además de Alonso, también ha comparecido en rueda de prensa el alero Joan Tomás que ha analizado la situación en la que se encuentra el Iberojet Palma: "El Equipo viene con ganas después de estás vacaciones y después del último partido ante el Real Canoe. Si queremos empezar a mirar hacia arriba, no podemos perder más partidos en casa. No queremos ser un equipo mediocre que gana uno y pierde otro. Nos tenemos que hacer fuertes en casa".

El mallorquín también ha hablado sobre el rival de mañana: "El Barça es uno de los equipos con más talento de la liga, lo que pasa es que es un equipo muy joven y la inexperiencia hace que hayan perdido partidos en los minutos finales. Es un equipo muy físico, sin miedo y que va a presionar mucho".

Joan Tomás ha confesado que ha pasado una mala época que le ha afectado a nivel emocional: "Este año tengo un papel diferente al del año pasado y con menos minutos porque hay más competencia en el equipo. Esto ha hecho que en algún momento de la temporada, haya tenido miedo a que me cambiasen. Contra el Ourense salí con miedo a que me cambiasen, tenía miedo al fallo. Este fue un punto de inflexión. Si me tienen que cambiar por fallar que me cambien pero que no sea por miedo. Ahora aprovecho todas las oportunidades que me da Félix", ha contado el alero.