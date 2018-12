No se cede al chantaje de la policía

Teresa López asegura que la policía municipal está lanzando un pulso al Ayuntamiento y no van a ceder al chantaje de esta huelga encubierta. Así de tajante ha sido la alcaldesa tras resumir lo que está ocurriendo en los últimos días con las quejas de la policía municipal en las que hablan de impago de las horas extras y sueldos inferiores a los de otros policías de municipios similares.

Ante la inferioridad de sueldos López asegura que no es posible, de momento, incrementar esos sueldos en base a la normativa estatal. En lo que se refiere a las horas extras, aquí viene el conflicto; los sindicatos aseguran que no cobran horas extras desde septiembre pero la alcaldesa asegura que son conocedores de la orden que se ha dado para que las cobren. El problema viene, según el Ayuntamiento, porque los policías no quieren que se convoquen nuevas plazas porque de ser así dejarían de realizar las horas extras que, en ocasiones, triplican su sueldo. Esto lo recogen los sindicatos en un escrito en el que dicen que la convocatoria de once plazas condena a la policía a no realizar prácticamente ninguna hora extraordinaria.

Insiste la alcaldesa que al convocarse las plazas estos han decidido ponerse en huelga y han enviado distintos escritos al jefe de la policía solicitando horas sindicales en horarios clave estos días y bajas laborales. Por este motivo, desde el Ayuntamiento se tomarán las medidas oportunas ya que se considera un chantaje y una huelga encubierta además del abandono de sus obligaciones puesto que se les están enviando notificaciones que no recogen y no atienden a las llamadas del jefe de la policía.

"No se cederá al chantaje", ha dicho Teresa López, y se traslada que todas las actividades navideñas y la convivencia ciudadana estarán aseguradas estos días con la Policía Nacional, Protección Civil y Seguridad Privada.

Actualmente, el sueldo bruto de un policía es de 1.675 euros, sin antigüedad ni otros extras. A este sueldo le suman por las extraordinarias distintas cuantías nunca inferiores a 1.000 euros y en caso de fiestas llegan incluso s triplicar el sueldo.

También ha recordado Teresa López las constantes quejas de vecinos y asociaciones porque se les llama y no atienden o no se les ve en la calle.