Ballesta: "Nadie duda de quién va a ganar las elecciones municipales"

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha considerado que "a fecha de hoy, nadie duda de quién va a ganar las elecciones municipales en Murcia" y ha asegurado que no repetiría como candidato a la alcaldía si no es "para ganar y ampliar el número de votos" obtenidos en 2015.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación durante un desayuno informativo ofrecido en el Ayuntamiento en el que ha insistido en que "hay una certeza de quién va a ganar las elecciones municipales. La duda es quién va a ser segundo y tercero; no hay duda de quién va a ser el cuarto, y hay dudas de si entrarán nuevos o no".

Preguntado por si es su partido, el PP, el que considera que vencerá en los comicios del próximo mayo, ha bromeado: "¡Eso lo ha dicho usted!".

No obstante, ha señalado que su partido no se pone límites y no se presentaría a las municipales "para ir a perder o empatar", aunque no ha querido desvelar los nombres de los candidatos que le acompañarán en la lista electoral: "Se enterarán ustedes en el último momento", ha bromeado con los periodistas.

"Me presento para ganar y ampliar el número de votos de las elecciones anteriores", ha reiterado.

Ballesta entró a ocupar la alcaldía tras las elecciones de 2015 con 12 de los 29 concejales que componen el pleno y gracias al apoyo de los cinco ediles que entonces componían Ciudadanos (uno de ellos, Francisco Trigueros, abandonó el grupo en mayo de 2017).

En su opinión, la legislatura comenzó "con muchas dudas y confrontaciones" y una situación "un tanto desagradable" que se ha ido suavizando a lo largo de estos años gracias a la "moderación" y "sensatez" que ha demostrado toda la corporación municipal.

Tanto su equipo, como los concejales de la oposición, ha dicho, han mantenido una actitud de diálogo permanente y el Gobierno ha apostado por que todos sus proyectos "surjan de abajo a arriba", con una participación activa de toda la sociedad civil.

Así, después de dedicar los primeros meses de la legislatura a formar la idea de "proyecto de ciudad" que el Ejecutivo local quería para Murcia, en 2016 todos esos proyectos se expusieron a la consulta pública y la participación, y se llevaron a diferentes concursos para obtener financiación externa.

En 2017 se llevó a cabo la elaboración y redacción técnica de esos proyectos y este 2018 han comenzado a ejecutarse y algunos de ellos ya han visto parcialmente la luz, como es el caso de Murcia Río, con parte de sus proyectos ya finalizados y otros en obras, o la peatonalización de Alfonso X, concluida en su primera fase y a punto de iniciarse la segunda.

Entre esos grandes proyectos ha destacado también la puesta en valor del yacimiento de San Esteban, con los arqueólogos ya trabajando en la fase 0 y a punto de salir a licitación por parte del Ministerio de Fomento las siguientes actuaciones.

Para sacar adelante todos esos proyectos, ha señalado, los miembros de su equipo no han tenido ninguna reserva, ni personal, ni familiar, ni profesional, sino que "la entrega ha sido total" y "las 24 horas del día.

Todas esas iniciativas, ha dicho, las podrán valorar los propios ciudadanos en las próximas elecciones del mes de mayo, pero en lo que queda de legislatura echarán a andar también dos nuevos proyectos ya anunciados: "Conexión Sur", que supondrá la reestructuración de los barrios del sur tras el soterramiento de las vías del tren, y "Las fortalezas del rey Lobo", que recuperarán los castillos y restos medievales del entorno de Monteagudo y Cabezo de Torres.

Además, habrá una "transformación radical" del transporte público del municipio, que ahora se gestiona a través de dos concesiones diferentes, una por parte del Ayuntamiento para las líneas urbanas, y otra de la comunidad autónoma para las conexiones con las pedanías.

A finales de 2019 está previsto unificar la concesión en un solo contrato dependiente del Ayuntamiento para ofrecer un mejor servicio, ha recordado.

Por último, ha señalado que lo que pedirá a los Reyes Magos para todos los murcianos es que se mantenga la percepción y sentimiento de felicidad y de satisfacción por la ciudad que ha notado en los vecinos durante estas navidades.