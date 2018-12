Peligra el 40% del regadío de Puerto Lumbreras por las plantas solares, según la Comunidad de Regantes

Sigue la controversia en Puerto Lumbreras por la implantación de diferentes plantas solares y por el malestar entre los regantes de la localidad, que ven peligrar la dotación de agua para agricultura con la que cuenta el municipio ya que estos proyectos se van a instalar en zonas de regadío.

A una gran planta de 1.000 hectáres que continúa en tramitación, se suman otras tres plantas de un tamaño menor, pero que hacen peligrar el 40% del perímetro regable. Al menos así lo cree desde la Comunidad de Regante de Puerto Lumbreras su vicepresidente, Antonio Díaz, quien explicaba que "el perímetro regable es de 4.029 hectáreas y contamos con una dotación de 8 hectómetros cúbicos". Con ella abastecen a los 880 comuneros que integran esta organización.

Díaz ha recordado que existía consenso entre las diferentes formaciones políticas presentes en el ayuntamiento de la localidad para respaldarse sus reivindicaciones frente a los promotores de estas plantas solares y, por eso, dice no entender el cambio de criterio del equipo de Gobierno del PP: "El Ayuntamiento puede tener un interés particular, pero el interés general es otro, y cualquiera que no defienda el interés general no debería estar gobernando", opinaba.

Los regantes han anunciado que se constituirán en plataforma e iniciarán una recogida de firmas contra estas plantas solares que hacen peligrar el sector agrícola y ganadero, del que recuerdan que depende el 55% de los empleos en Puerto Lumbreras y el 70% de su producto interior bruto.