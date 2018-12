Denuncian que los trabajadores del Ayuntamiento de Grijota no han cobrado la nómina de diciembre ni la extra

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Grijota (Palencia) denuncia en un comunicado que en el Pleno extraordinario celebrado este jueves 27 de diciembre, ha descubierto la falta de crédito suficiente para hacer frente a las nóminas del mes de diciembre y a la paga extraordinaria de Navidad de los trabajadores del Ayuntamiento de Grijota.

"La pésima organización del Grupo de Gobierno, con el Sr. Ontaneda como máximo responsable, ha provocado un desorden en la ejecución del presupuesto, con la consecuencia de haber llegado al mes de diciembre sin crédito suficiente para pagar a los trabajadores", según denuncian los populares en un comunicado difundido en las últimas horas.

A juicio del PP, "es inadmisible que un Alcalde con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento no sepa controlar el gasto de Personal y que una vez ocurrido esto, un 27 de diciembre con un día hábil para finalizar el año, convoque un Pleno Extraordinario para proponer un expediente de modificación presupuestaria, bajo la modalidad de suplemento de crédito, para incrementar 34.300 euros necesarios para hacer frente al dinero gastado anteriormente y ahora necesario para pagar las Nóminas".

"Con la convocatoria de este Pleno, el Sr. Ontaneda intenta desviar la atención de sus errores y enviar falsos mensajes, la realidad es que la aprobación de este expediente no garantiza el cobro inmediato de los sueldos, un expediente de modificación presupuestaria no está disponible hasta pasados 30 ó 50 días, por lo tanto, en el mejor de los casos los trabajadores no cobrarán hasta el mes de febrero", según los populares

"Es intolerable que la dejadez y falta de previsión de un mal político deje a más de 20 familias sin ningún ingreso en Navidad. Desde el Partido Popular exigimos al Sr. Ontaneda que articule las medidas urgentes necesarias para PAGAR las Nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento de Grijota". Así concluye el comunicado difundido desde el PP para denunciar la situación que se ha suscitado en el consistorio grijotano.