3 años y 547.000 euros de condena para un preso de Dueñas que dejó inválido a otro de un puñetazo

La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a 3 años de cárcel y al pago de indemnizaciones que suman algo más de 547.000 euros al preso del Centro Penitenciario La Moraleja, en la actualidad en situación de libertad provisional, que dejó inválido a otro tras propinarle un puñetazo. La resolución judicial, que no es firme, tiene otro carácter llamativo. Absuelve al Estado de la responsabilidad civil subsidiaria que reclamaba la acusación particular. Es decir, el Estado no deberá asumir la indemnización.

El hombre, B.E.O. es considerado autor de un delito de lesiones. Además de los 3 años de cárcel a los que ha sido condenado, deberá indemnizar a su víctima con 10.512,78 euros por las lesiones ocasionadas. Deberá pagar además 393.145,95 euros por las secuelas, 7.980,84 por los gastos de adaptación de la vivienda del agredido que quedó inválido y otros 136.058,13 euros para la hermana de la víctima. La acusación particular planteaba declarar la responsabilidad civil dle Estado para garantizar el cobro de las indemnizaciones. Sin embargo, el tribunal no ha accedido a tal petición.

Los hechos se remontan a las 20:00 horas de 25 de mayo de 2011 cuando B. E. O., en el momento en que se procedía al cierre de la población reclusa en el módulo 3 del centro penitenciario, inició una discusión con F. J. L. L. en el transcurso de la cual, según el escrito de calificación del fiscal «con el ánimo de menoscabar su integridad física», el primero le propinó al segundo un fuerte puñetazo en la cara a consecuencia del cual cayó al suelo desplomado, perdiendo el conocimiento.

Como consecuencia de la agresión, F. J. L. L., de 47 años, sufrió lesiones consistentes en traumatismo craneoencefálico con hematoma intraparenquimotoso y hematoma epidural; hemorragia subdural y subaracnoidea; efecto de masa de dichas patologías sobre el hemisferio cerebral derecho, y durante su estancia hospitalaria presentó sepsis secundaria a neumonía e insuficiencia respiratoria graves. «Las lesiones precisaron para su sanidad tratamiento quirúrgico con craneotomía parieto-temporal izquierda y evacuación hemática en lóbulo temporal; traqueotomía quirúrgica, sondajes, medicación sintómica y profiláctica múltiple y tratamiento neurorehabilitador», señala el fiscal en su escrito.

«Las secuelas permanentes le suponen una gran invalidez, precisando de la ayuda de terceras personas para cualquier actividad básica de la vida diaria, careciendo de capacidad para vestirse, asearse o afeitarse, precisando de pañales de incontinencia y ayuda para ponérselos y cambiarlos, y precisando para los desplazamientos permanentemente la ayuda de un andador, sufriendo continuas caídas en su ausencia, con imposibilidad de subir escaleras», recoge el escrito de acusación del Ministerio Público.