Esta mañana, cuando venía a grabar a la emisora, me he encontrado al Señor Polanco arreglando la zona infantil del Parque de la Carcavilla. Vestido de un famoso personaje de Ibáñez me ha dicho que antes de final de año todas las zonas verdes de la ciudad quedarán completamente arregladas. En esta ardua tarea le ayudara la Patrulla Canina.

Fernandito, el Librero ha recibido la invitación del Partido Popular, de PSOE, de Ciudadanos y de Ganemos-Podemos o Sopa de Letras para entrar a formar parte de sus listas electorales. Necesitan un concejal que asista con alegría y sin cobrar una dieta a todas las inauguraciones, exposiciones, conciertos, obras de teatro, actividades deportivas…

Los tres dueños de la mayor parte de los comercios de la Calle Mayor han decidido alquilar sus solares con unos precios razonables. Al mismo tiempo todos nuestros queridos comerciantes están realizando un curso de habilidades sociales para tratar con cariño a sus clientes.

Después de pasearse por todos los barrios de Palencia, Miriam Andrés ha decidido visitar a todas las comunidades de vecinos con sus concejales. Quieren apaciguar todos los conflictos que habitualmente se producen en las reuniones de portal. Conflictos de los que culpa al mal talante del Alcalde de Palencia.

Este año en el Bautizo del Niño no se lanzarán caramelos. La cofradía del Dulce Nombre de Jesús ha decidido lanzar desde los balcones de San Miguel carbón. Con esta medida quieren solidarizarse con los pueblos de la Montaña Palentina. Se ruega a todos los vecinos que asistan que vayan con casco para que no haya ningún herido.

El antiguo alcalde de Palencia Heliodoro Gallego ha sido contratado por el Norte de Castilla como fotógrafo. Tendrá una sección en el periódico para adivinar con una foto suya el nombre de calles de la Ciudad. El ganador irá con Heliodoro hacer fotos de los diversos rincones de Palencia.

Vox Palencia ha inaugurado la emisora musical los 40 Legionarios. Durante todo el día se escucharán canciones que reafirmen la identidad nacional, frente a los ataques judeo-Masónicos. El logo de le emisora es una cabra.

Todos los partidos políticos han acordado asegurar el futuro de nuestra provincia, el trabajo para los jóvenes, la llegada de empresas y un montón de medidas sociales y de regeneración democrática. Pueden visitar estos acuerdos en el portal de internet promesas incumplidas.com

¡Feliz día de los Santos inocentes! ¡Qué nunca perdamos el buen humor! ¡Feliz año para todos y todas!