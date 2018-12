El PSOE insta a la Junta a mejorar la CL-612 desde Villamartín al límite con Valladolid

Los procuradores socialistas por Palencia, Jesús Guerrero y Consolación Pablos, han solicitado en las Cortes de Castilla y León que se inste a la Junta a elaborar con carácter inmediato un proyecto de mejora de la carretera CL-612 en su tramo de la provincia de Palencia desde el límite de la provincia de Valladolid hasta el entronque con la N-610 en Villamartín de Campos. Desde el PSOE se recuerda que durante el presente ejercicio presupuestario de 2018 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, ha licitado, adjudicado y ejecutado el proyecto de refuerzo y renovación del firme de la carretera CL-612, desde Medina de Rioseco al límite de la provincia de Palencia, por Palacios de Campos. Un total de 20 kilómetros de longitud. Entre otras medidas de seguridad vial, el proyecto de mejora incluye también la ejecución de pasos sobreelevados en las travesías afectadas, la ejecución de isletas en las intersecciones -al objeto de favorecer una mejor distribución del tráfico en ellas-, así como dispositivos de protección de los pasos salvacunetas.

En la nota informativa de la Consejería de Fomento relativa a la licitación del proyecto que se presentó en Enero de este año 2018 se explicaba que se procedería en esta vía a reforzar y extender la capa de rodadura, variando el espesor total del citado refuerzo entre 5 y 12 cm. Efectivamente, a fecha de hoy, el tramo entre Medina de Rioseco y el límite de la provincia de Palencia está ya ejecutado bajo las características citadas en la nota de prensa. El problema se plantea en el resto de la vía CL-612 entre el límite de la provincia de Palencia y la localidad de Villamartín de Campos para entroncar con la N-610 y por lo tanto con la capital palentina. Y es que con el arreglo de la vía solamente en el tramo de la provincia de Valladolid se ha dejado sin actuación alguna el tramo palentino, que cuenta con un desgaste de la capa de rodadura muy intenso, baches, inexistencia de arcén y malos accesos a varias localidades.

Guerrero y Pablos dejan constancia en su PNL de la importancia de esta vía que afecta a los pueblos palentinos de Villamartín de Campos (176 habitantes), Revilla de Campos (5 habitantes), Pedraza de Campos (92 habitantes), Torremormojón (57 habitantes), Villerías de Campos (93 habitantes), Meneses de Campos (116 habitantes) y parcialmente a Boada de Campos (18 habitantes) y Ampudia (651 habitantes). Mientras que el tramo renovado en la provincia de Valladolid, solo afecta al pueblo de Palacios de Campos (71 habitantes).

Para los socialistas, este caso es un ejemplo de actuaciones totalmente incongruentes que arreglan una parte de una carretera y abandonan la otra mitad, casualmente de 20 kilómetros cada una, jugando además a provincialismo absurdo en una Comunidad como Castilla y León que se supone que tiene un gobierno autonómico que debe de prever que sus inversiones tengan un planeamiento general.

Lo más grave es que la Junta no tiene previsión alguna de actuación al respecto, puesto que mientras el tramo de la provincia de Valladolid figuraba en los presupuestos del 2018, no era así en el de Palencia ni siquiera como previsión plurianual para ejercicios siguientes, según el PSOE. Y todo ello con el agravante de que el PP gobernante en la Junta de Castilla y León no ha presentado proyecto de presupuestos para el año 2019, sino que ha mostrado su intención de prorrogar los del 2018. Se suma a ello el fin de la legislatura y por consiguiente un proceso electoral inminente que dilatará los tiempos. De esta manera queda pospuesta cualquier inversión en el tramo de carretera en mal estado hasta que no se elaboren nuevos presupuestos anuales.