"El alcalde de Carrión da patadas de ahogado tras ser reprobado"

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, André Escobedo, Easegura en un comunicado que el alcande del municipio "da patadas de ahogado tras ser reprobado por la mayoría absoluta del pleno. Tras haber sido reprobado, en un pleno en el que se intervino de manera dura y exponiendo el pésimo actuar del señor otero, de ciudadanos, para con carrion, el alcalde, emite un comunicado, en el que sigue mostrando su soberbia, soberbia que le ha llevado a enrocarse únicamente en su figura y por la que no cuenta absolutamente con nadie a la hora de hacer las cosas. Su forma individualista, de ordeno y mando a la hora de tomar decisiones, su actuar totalitario más típico de otras épocas, su forma de manipular a la ciudadanía contra la oposición y sus reiteradas mentiras fueron algunos de los motivos que llevaron a apoyar la moción de reprobación al alcalde de Carrion", afirma Escobedo.

“Solo alguien que no cree en la política puede decir que es algo inútil ser reprobado, solo alguien con una soberbia desmedida dice que no sirve para nada una reprobación, pero la realidad es que ser reprobado es algo muy serio, que debería hacerse replantear la cuestión de fondo y las formas de ser, porque la máscara y la careta de vendedor que muestra a los vecinos se le ha ido cayendo y ya no solo la oposición, a la que tan mal ha tratado, si no que también numerosos vecinos, conocen su forma de actuar, sin diálogo, sin talante y de una forma poco demócrata” apuntó Escobedo.

El edil independiente, se sumó además a lo que le dijo el portavoz del PP, Javier Villafruela, y es que cambie su actitud en estos cinco meses que le quedan como alcalde, porque si no, mal vamos. Para finalizar, Escobedo apuntó, tal y como se dijo en el pleno por su persona y por el partido popular, que si el señor otero dice que no publicita nada, es únicamente porque carece de proyectos, de temas de lo que hablar, salvo de las luces, que además era un proyecto popular, que él lo único que hizo fue ampliarlo a más barrios.