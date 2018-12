"Es un escándalo que Burlada pague luz y agua a los okupas"

El Ayuntamiento de Burlada paga el agua y la luz a los okupas que desde mayo pasado ocupan los vestuarios del campo de fútbol de tierra. En junio se llegó a un acuerdo por el que se les permitía estar en el local a cambio de ciertas condiciones, pero es ahora cuando en Pleno municipal el alcalde ha admitido que se les abonan las facturas eléctricas y de agua, algo que ha suscitado las críticas de la oposición.

Ya en su día se criticó que se permitiera la ocupación, pero que se les pague agua y luz, dicen desde las fuerzas opositoras, es un agravio para el resto de los vecinos y un escándalo. Ramón Alzórriz, portavoz del grupo socialista, ha dicho en la SER que el Gobierno Municipal premia a los suyos mientras deja sin respuesta las peticiones "por la vía legal" de asociaciones que piden ayudas o locales.

Hace un mes se solicitó, dice Alzórriz, un informe al área municipal de urbanismo sobre la seguridad de los locales ocupados. Informes solicitados hace más de un mes y que todavía no se han recibido, bien porque no se han elaborado, dice Alzórriz, bien porque se han elaborado pero no interesa que se conozcan sus resultados.