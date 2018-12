La Casa Lis muestra su faceta más social

El Museo Art Nouveau y Art Déco-Casa Lis de Salamanca exhibirá los autómatas de su colección permanente el próximo jueves 3 de enero de 2019 a las 20 horas. Esta actividad, que forma parte de las labores de consevación y mantenimiento anual del Museo, se realiza en esta ocasión con un fin solidario: colaborar con Cruz Roja en Salamanca y su campaña de recogida de juguetes "Sus derechos en juego".

Quienes deseen asistir a la exhibición de los muñecos autómatas en la Casa Lis podrán obtener su invitación a cambio de un juguete nuevo, educativo, no sexista y no bélico, para que todos los niños y niñas puedan disfrutarlo en Reyes. Si no pueden acercarse ese día al Museo pero desean colaborar pueden hacerlo entregando su juguete en la Casa Lis, formando parte de la Fila 0.

Cruz< Roja tiene la previsión este año de atender a 670 niños/niñas de toda la provincia en una Campaña de Juguetes que cumple 25 años en Salamanca. El director del Museo, Pedro Pérez Castro y el presidente de Cruz Roja Salamanca, Jesús Juanes explican la iniciativa.