Irene Paredes, mejor deportista de Gipuzkoa 2018

El deporte gipuzcoano ya tiene una nueva reina. La futbolista legazpiarra del Paris Saint Germain Irene Paredes fue elegida mejor depoststa del año por la Asociación de la Prensa Deportiva de Gipuzkoa en una brillante y emotiva gala del deporte celebrada en el Hotel Amara Plaza.

Con presencia de unos 170 invitados, con 22 disciplinas deportivas representadas y la entrega de 50 premios y distinciones, Gipuzkoa puede presumir de un buen año deportivo 2018. Irene Paredes, campeona de liga, subcampeona de la Champions con su equipo francés, campeona de la Copa chipre con la seleccin nacional y elegida en el once ideal de la Fifa se impuso en la votación a otros seis destacados candidatos entre los que optaban el regatista Xabi Fernández, el ciclista Ion Areitio, el nadador Iñigo Llopis, las jugadores de rugby, las hermanas Lide y Amaia Erbina, el piragúista Aitor Gorrotxategi y el boxeador ´Látigo` Pérez

Irene Paredes valoraba este importante distinción en los micrófonos de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA: "Estoy gratamente sorprendida por este galardon. para nada me lo esperaba,venia a la gala muy ilusiona por estar entre los nominados con otros grandes deportistas de gran nivel, me parece increíble. Está claro que me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y recibir este gran trofeo es un honor. Sigo manteniendo la misma ilusión, disfruto entrenando cada día para recibir estos frutos. Ha sido un largo camino que inicié en mi pueblo Legazpi para llegar hasta aquí, al Paris Saint Germain. Este año 2019, hay retos muy importantes como jugar mi segundo Mundial, espero volver a estar en la lista, ya recuperada de mi lesión, estoy con ganas de retomar los entrenamientos. Aspiramos a todo, la copa, champions y la Liga. Espero que esta distinción suponga tambien un espaldarazo para el futbol femenino, en su crecimiento y difusión en los medios y que sea un referente para las jóvenes jugadoras".

En la Gala, también se nominó como mejor equipo al Club de hielo Txuri Berri, medalla de plata en el mundial mixto de Curling en Canadá, equipo compuesto por Mikel Unanue, Sergio Vez y las hermanas Oihane y Leire Otaegi, además de los merecidos títulos de Liga conquistados por los clubes del Bera Bera, Txuri Urdin (doblete Liga y Copa), el equipo de Sotbol del Atlético de San sebastian (copa y liga) ( Real sociedad de Hockey con las Banderas de la Concha conquistados por Hondarribia, Las Batelerak de San Juan ademas de la liga Euskotren. Con merecidos y emotivos homeanjes recibidos por tres deportias ilustres en sus retiradas como el futbolista Xabi Prieto, la ciclista Leire Olaberria y el ex director técico de la RFEA Ramon Cid, toda una vida dedicada al atletismo.