"Queremos que el Ayuntamiento de Valencia no nos mienta"

Se está acabando el año y en la Cadena SER queremos saber cuál es el balance de este 2018 para la ciudadanía valenciana. Mª José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, considera que este 2018 podría haberse mejorado porque ha habido bastantes problemas, sobre todo, en movilidad y contaminación acústica.

"Esperamos de este 2019 que en estos dos ámbitos hayan mejoras y lo estamos estudiando", explica Broseta, "hay que ver, trabajar y no dejar de lado las calles peatonales donde pasan constantemente bicicletas o patines".

Asimismo, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, apunta que la situación económica de los barrios ha mejorado, porque se ha dotado de más presupuesto a los barrios, pero hay que mejorar más. "Hay que concienciar a la gente de que nuestra casa es la ciudad y no solo de puertas para dentro", declara Broseta, es decir, reclama más limpieza y concienciación.

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia piden que el Ayuntamiento de Valencia este 2019 no mienta a la ciudadanía, porque "no queremos engaños y queremos saber qué se va a hacer y qué no se puede hacer", sostiene Broseta.

Escucha la entrevista a Mª José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia: