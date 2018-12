El Club Diamonds forma 'estrellas'

Un club con pocos años de vida, pero con un presente y un futuro muy grande en el mundo de la gimnasia rítmica. Hablamos del Club de Rítmica Diamonds de Pulpí, que nació en 2013 y en solo cinco años de vida ha hecho historia con unas niñas que se han hecho ‘grandes’ haciendo su deporte preferido: la gimnasia rítmica.

El Club de Rítmica Diamonds de Pulpí comenzó en sus inicios con 15 niñas, fue creciendo en todos los aspectos y a día de hoy tiene un total de 60 niñas con un futuro precioso en la gimnasia rítmica.

Diamonds se ha hecho un hueco en el mapa de la gimnasia rítmica conquistando grandes éxitos tanto en trofeos como en campeonatos federados. El club de gimnasia rítmica de Pulpí cuenta en la actualidad con un total de 25 gimnastas federadas y cuatro de ellas están compitiendo a nivel nacional, como son los casos de Ainhoa Soler, Claudia Soler, Ana Isabel Hernández e Inés Castelló.

Las cuatro campeonas han logrado unos resultados magníficos en el Campeonato de España del año 2018 gracias al excelente trabajo que vienen realizando desde que comenzaron sus aventuras en el bonito mundo de la gimnasia rítmica.

Diana Mata es la entrenadora de unas jóvenes gimnastas que no paran de crecer año tras año. Diana es técnico juez nacional en el Club de Rítmica Diamonds de Pulpí, además de gimnasta y técnico formada en Madrid en la Real Federación Española de Gimnasia.

“Empecé en la gimnasia rítmica con 4 años en el Colegio Miguel de Cervantes de Fuenlabrada, con 5 años ya empecé a competir como individual y en conjunto, cosechando varios títulos a nivel federativo. Me retiré de la rítmica con 21 años por una lesión en la rodilla, y tuve un parón de unos años hasta que en el año 2010 me mudé a Almería y en la temporada 2011/2012 me incorporé a entrenar con las gimnastas de la Escuela de Pulpí”, ha explicado a LA VOZ de Almería, Diana Mata.

Ese primer año se proclaman campeonas de Diputación de Almería tanto en conjunto como en individual. La siguiente temporada Noelia Navarro, gimnasta de la escuela, se proclama campeona de Andalucía. Y el conjunto alevín se queda cuarto a nivel de Andalucía.

Ainhoa Soler Esta magnífica gimnasta el Base de España celebrado en abril consiguió clasificarse la 28 de 190 gimnastas y en noviembre fue seleccionada entre las 5 mejores gimnastas de Andalucía de su categoría para participar en la Copa Base de España, celebrado en Murcia, donde se clasificó décimo tercera de España, y tercera de Andalucía. Es una gimnasta brillante con un futuro prometedor.

Crecimiento Ainhoa y Claudia tienen una trayectoria corta pero prometedora. Se incorporaron a finales de 2015 compitiendo en conjunto a nivel de promesas. Se proclamaron campeonas de Andalucía fase oriental e hicieron conjunto Copa de Andalucía consiguiendo medalla de bronce. “Al ver el potencial de ambas hermanas decidí sacarlas del conjunto y prepararlas para su primer Campeonato de España en 2017”, recuerda Diana Mata.

Claudia en el Nacional Base consiguió clasificar la 46 de España de 190 gimnastas y la júnior Ana Isabel Hernández, siendo su primer Campeonato de España, se clasificó la 36 de 196 gimnastas.