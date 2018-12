Queremos ser libres, no valientes

Nací en Arjona hace 25 años: mi seseo y mi chovinismo me delatan. Soy graduada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y tengo un Máster en Comunicación Institucional y Política por la misma. He trabajado en Radio Sevilla y Cadena SER Andalucía. Desde el primer día, el feminismo y la sororidad me movieron a enfocar mi formación hacia cuestiones de igualdad de género y violencias contra las mujeres de los que he hecho diversos cursos. También formo parte de la asociación proempleo de mujeres de Arjona, AMDA. Creo en el lenguaje inclusivo porque “todo lo que se ignora, se desprecia” (Antonio Machado).