"Pido comprensión, trabajo y unión"

El presidente provincial del Partido Popular, Carlos García ha pedido "comprensión, trabajo y unión" tras las polémicas declaraciones de su compañero de partido y presidente de la Diputación Provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera en las que criticaba la decisión del PP a nivel nacional de no situarle como candidato a la alcaldía de Ávila en contra de la opinión del mismo partido a nivel provincial y regional.

Carlos García no ha querido entrar en polémicas y ha dicho "respetar" las críticas realizadas por el acutal presidente de la Diputación Provincial. Ha afirmado que el PP es una organización "jerarquizada" en la que la última palabra sobre el candidato a ciudades de más de 20.000 habitantes la tiene el presidente nacional, Pablo Casado. En este sentido ha pedido comprensión ya que "esta tesitura seguramente yo la vaya a tener dentro de unos meses con ciertas candidaturas en los municipios".

Carlos García ha insistido en que el partido se va a volcar en la candidatura de Sonsoles Sánchez Reyes que va a tener la "libertad necesaria y suficiente para que planifique su equipo y su proyecto". No cree el presidente de los populares que lo vivido en los últimos dias vaya a dejar cicatrices internas y no espera que pueda afectar a los votantes en las próximas elecciones.

Sobre si lo sucedido pueda estar relacionado con lo ocurrido hace tres años y medio cuando Jesús Manuel Sánchez Cabrera consiguió la presidencia de la Diputación descabalgando al candidato oficial de su propio partido, García ha señalado que "no me gusta hablar ni de venganza ni de cuentas pendientes" y que es una decisión que "unos entenderán y otros no pero que ha sido la adoptada por el presidente del partido". Sobre el futuro político del actual presidente de la Diputación ha señalado que respertará la decisión que adopte.

Escucha aquí abajo la entrevista con el presidente del PP, Carlos García