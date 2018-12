¿Cómo pedir las ayudas de emergencia de la Diputación?

Ya están disponibles, en la Diputación, las ayudas de emergencia social, con 1,2 millón de euros. Dinero para atender la falta de recursos económicos de las familias que peor lo están pasando en nuestros pueblos y que no disponen de dinero para comprar los alimentos básicos y de higiene personal. Hoy por hoy todavía hay 3531 familias que no perciben ingresos o son inferiores a los 500 euros al mes.

Cadena SER

¿Cómo pedirlas?

Acuda a los servicios sociales. El trabajador social realizará los trámites para atender las situaciones de extrema gravedad. Según el presidente de la Diputación, la cuantía se está rebajando porque afortunadamente hay menos personas en esta situación pero no se olvidan de las que todavía no tienen lo más básico para atender a su familia por eso no quieren abandonar esta línea de ayudas.

Por tanto recuerde que a través del trabajador social, recibirá un cheque para que lo puedan canjear en un centro comercial. Ayudas extraordinarias para vestido y calzado, ropa de hogar, farmacia, gas electricidad, alojamiento temporal para víctimas de violencia de género, gastos de desplazamiento por asistencia a juicios o reconocimientos médicos.

Cuantías por unidad familiar

El cheque será de 180 euros/mes si la unidad familiar es de un miembro; y de 300 euros para familias entre 3 y 4 miembros. Si hay un bebé, menor de 3 años, se suplementa con 60 euros al mes por menor hasta un máximo de 120 euros al mes. Se fija como duración máxima de la ayuda, una propuesta al trimestre, como máximo 3 propuestas durante el año de la convocatoria.

La pensión no contributiva, como baremo

El baremo se establece tomando como referencia el importe de la pensión no contributiva. Los ingresos para unidades familiares de 4 miembros, por ejemplo, se fija en 505,91 euros y hasta los 740,71 para familias de 8 miembros o más. El techo económico podrá ser ampliado hasta 250 euros cuando existan gastos derivados de alquiler o amortización de vivienda, siempre que sea la habitual.