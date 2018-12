La temporada 17/18 arrojó un beneficio de 20 millones de euros, récord histórico de la entidad

Miguel Ángel Ramírez hizo un balance positivo en el plano económico al término de la Junta General de Accionistas celebrada esta noche en el Estadio Gran Canaria. "Hemos cerrado el ejercicio con un beneficio superior a los 20 millones de euros", indicó el máximo mandatario al tiempo que añadió: "Qué paradojas tiene la vida, descendemos de categoría y en lo económico fue un éxito total".

En cuanto al presupuesto de la presente temporada, el máximo mandatario amarillo afirmó que: "rondará una cantidad cercana a los cuarenta millones, pero se dan diferentes circunstancias y puede que haya cifras que no podamos alcanzar. Trabajaremos para lograrlo".

A nivel deportivo y de cara al mercado invernal, Miguel Ángel Ramírez afirmó que: "le he dicho al secretario técnico y al entrenador que quiero cuatro bajas, no podemos seguir con tantos jugadores en la primera plantilla. Eso nos genera un conflicto cada semana" y considera que "cuando estamos en una situación como la actual tener una plantilla tan amplia es más perjudicial que beneficioso".

El presidente ve necesaria la incorporación de nuevos refuerzos: "Creo que hay algunos puestos que tenemos que reforzar para generar competencia y que los jugadores puedan dar un mayor nivel".

El presidente quiso aclarar respecto a la posible salida de jugadores como Sergio Araujo o Tana que "cada tres meses tenemos interés por Sergio Araujo de todos los mercados del mundo, pero no llega ninguna oferta. Con respecto a Tana, no hemos recibido ninguna oferta, ni nacional ni internacional".

El presidente se mostró confiado en lograr la reapertura de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco: "Está previsto que entre febrero o marzo se inaugure, a ver si lo conseguimos", finalizó ante los medios en la sala de prensa.

