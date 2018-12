Las familias del instituto San Fernando piden la dimisión del Consejero de Educación por la llegada de MENAS

El portavoz de la Plataforma Salvar al IES San Fernando, Antonio Santofinia ha pedido la dimisión del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid por no defender a las familias de este centro situado en la carretera de Colmenar Viejo. Santofinia acusa al Consejero de haber permitido la llegada de Menores Extranjeros No Acompañados a la residencia del centro, que no está separada del resto de las instalaciones, y por tanto se generarán afirma “problemas de convivencia”.

El portavoz de las familias afirma que se sienten engañados por el presidente Ángel Garrido, porque les dijo que la decisión no estaba tomada y sin embargo se encuentran ahora con que ya ha llegado el primer grupo de 5 MENAS al centro. Sin esperar, lamenta Santofinia, ni siquiera a que se resuelva el Contencioso Administrativo que han presentado las familias.

Las familias acusan al ejecutivo regional de falta de información y opacidad en este caso, lo que ha generado una mayor intranquilidad. Recuerdan que las necesidades de los MENAS y sus hijos son absolutamente diferentes.