Pensando en la vuelta contra el Madrid

TORNEO SOLIDARIO DE LAS PEÑAS La Federación de Peñas organiza este sábado en el polideportivo de La Cantera el II Torneo Solidario Asier Garitano. Los alimentos que se recojan irán destinados al comedor social ‘Paquita Gallego’. Desde las 09:00 horas hasta las 20:00 horas se disputa este torneo y los que entreguen dos kilos de comida recibirán un plato de paella y una bebida. Quien no podrá estar es Asier Garitano, pendiente de cerrar su finiquito con la Real Sociedad.

Los abonados del C.D. Leganés podrán comprar hasta el 3 de enero sus entradas para el duelo copero contra el Real Madrid C.F. el próximo miércoles 16 de enero (fecha y horario aún pendientes de confirmación) en el Estadio Municipal Butarque, correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro de ida se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu el 9 de enero (21:30 horas).

Para abonados el precio es de 15 euros, al no estar incluido en el abono de temporada.

Los asientos de los abonados que no hayan adquirido su localidad el primer jueves del año serán liberados y saldrán a la venta para el público general, que podrá comprar entradas a partir del viernes 4 de enero, tanto en las dos tiendas físicas (Sambil Outlet y Butarque) como a través de la web del club. El servicio de cesión de asiento no estará disponible en este partido, al no estar el encuentro incluido en el abono de temporada.

Los precios para no abonados son:

· Fondos : 40€

· Lateral : 50€

· Tribuna baja : 60€

· Tribuna alta : 70€

· VIP Silver : 150€

· Palco VIP : 180€

· Palco VIP Premium: 180€