La Diputación aprueba los presupuestos para 2019

Partido Popular y Ciudadanos han sacado adelante este viernes el presupuesto de la Diputación de Málaga para 2019. Asciende a 300 millones de euros e incrementa las inversiones un 22 por ciento hasta los 70 millones de euros.

Aprobado en pleno extraordinario pero con el rechazo de la bancada de la oposición de izquierdas, PSOE, Málaga Ahora e Izquierda Unida.

El presupuesto de la Diputación y sus entes asciende a 300 millones de euros. Son los primeros con deuda cero en la institución tras pagar los 220 millones que se debían a los bancos. Entre las partidas más destacas las inversiones que ascienden a 70 millones de euros, 50 millones irán directamente a los municipios, partidas importantes también para mejorar las carreteras diez millones, seis para la segunda fase del Caminito del Rey, otros cuatro para la remodelación de la Plaza de Toros de Málaga, dos millones para completar la Senda Litoral, quinientos mil euros para la depuradora de Atajate.

Así mismo, un millón y medio de euros se dedicarán a la mejora de centros sociales y culturales de la Diputación. En este sentido, se contemplan obras de reforma en La Térmica y la rehabilitación del edificio de calle Carretería, además de continuar las mejoras en los centros de atención especializada, especialmente el Centro Gualdamedina.

Se refuerzan los planes de empleo a parados, emprendedores, universitarios y estudiantes de FP y se destinarán un total de 73 millones de euros a políticas sociales, la mayor partida en la historia de la Diputación en unos presupuestos que el presidente de la Diputación, el popular Elías Bendodo ha calificado de históricos: "Porque van a servir para conseguir un mayor equilibrio territorial de la provincia, con más inversión, más atención a las necesidades de la ciudadanía y una mayor contribución al desarrollo de los pueblos más pequeños y a la creación de empleo".

Bendodo ha presentado estos presupuestos junto al portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar con quien ha negociado estas cuentas. El representante de la formación naranja se ha felicitado por haber incorporado partidas valoradas en 25 millones euros con sólo dos diputados: "Hemos incluido, en estas partidas, propuestas por más de 25 millones de euros lo que significa que hemos intervenido en el 10 por ciento del presupuesto con sólo dos diputados de 31 lo que no es nada desdeñable".

El presupuesto exclusivo de la Diputación será de 243 millones de euros (un 5% más que el de este año), en tanto que el presupuesto consolidado (que agrupa el de la Diputación, el Patronato de Recaudación, Turismo y Planificación Costa del Sol y cinco consorcios -Agua, Residuos, Bomberos, Montes Alta Axarquía y Parque Maquinaria de Municipios de Nororma-) supera los 300 millones de euros.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

El PSOE en la Diputación de Málaga ha votado en contra de los presupuestos de la institución provincial para el año 2019 acordados por PP y Ciudadanos. Unas cuentas que el presidente y portavoz del grupo socialista, Francisco Conejo, ha calificado como "presupuestos de la vergüenza".

Conejo ha recordado que ayer Andalucía vivió una día que "no olvidaremos los andaluces y las andaluzas, los malagueños y las malagueñas, con el pacto de la vergüenza", en referencia al acuerdo alcanzado en el Parlamento de Andalucía por PP, Ciudadanos y Vox. Y ha asegurado que las cuentas de la Diputación son los "presupuestos de la vergüenza", porque PP y Ciudadanos no han querido hacerlos públicos hasta esta misma mañana, "han querido esconderlos", y porque "son los presupuestos de la derecha y de la extrema derecha, que aunque aquí no estén sentados sí están representados".

En la misma línea se han mostrado el resto de grupos de la oposición de izquierdas en la institución provincial que han criticado el, a su juicio, escaso alcance social de las cuentas aprobadas que dejan atrás, mantienen, algunos colectivos vulnerables y prestaciones sociales básicas incluso, algunas de ellas, aprobadas en pleno de la Diputación pero, ahora, sin reflejo en las cuentas del año que viene.

Según el portavoz de Izquierda Unida en la institución, Guzmán Ahumada: "Estos son unos presupuestos que resume la situación de la Diputación , con un proyecto agotado, ineficaz y abandonado, bien porque hay diputados y diputadas del gobierno que están más preocupados de la parcela de poder que ocupan en sus municipios o porque el presidente (Elías Bendodo) está ausente".

Para la portavoz de Málaga Ahora en Diputación, Rosa Galindo, es criticable la falta de negociación del equipo de gobierno popular en Diputación con todas las fuerzas políticas y acusa, también al presidente de la institución de estar ausente ya que está ocupado con la negociación del gobierno en Andalucía: "Esta forma de sacar unos presupuestos, el documento más importante, donde se ningunea a la mitad política de esta cámara, nos parece una falta de respeto no sólo a la institución, también a la ciudadanía".

Finalmente las cuentas de la Diputación provincial de Málaga para 2019 han salido adelante con los 17 votos a favor de PP y Ciudadanos y los 14 en contra de los grupos de izquierda en la oposición.