El perro que atacó a la niña era de la pareja de la madre de la menor. El hombre, vecino de Soria de 36 años, llegó a la vivienda de ambas con su perra, una american standford, y en un descuido, atacó a la pequeña de tres años.

Después de que la niña fuera intervenida ayer en Valladolid, se tomó declaración a la madre que confesó lo ocurrido. A su pareja se le citará en el Juzgado de Soria para tomar declaración y determinar si lo ocurrido puede ser constitutivo de un delito penal. Miguel Latorre, el Subdelegado del Gobierno, ha explicado que la pareja ofreció la versión del parque por temor a “que les quitaran la custodia de la menor y de la perra y por eso quisieron confundir a la policía diciendo que había sido en el parque”.

El perro no está registrado ni tiene ningún tipo de documentación por lo que hay una responsabilidad civil. El comisario, Luis Gilbert, ha explicado que “el titular del animal puede tener varias sanciones porque no está inscrito el animal, no tiene el informe psicológico para poder ser titular”. El Ayuntamiento de Soria como competente en la materia tiene que instruir un expediente y resolver “las sanciones que pueda tener”.

La perra está aislada en la perrera municipal y no se descarta el sacrificio en función del diagnóstico que se le haga a la menor. “Si la niña presentara algún tipo de infección se valoraría el sacrificio”, ha explicado el comisario. La pequeña fue intervenida ayer quirúrgicamente con una reconstrucción maxilofacial y las lesiones no son tan graves como parecían en un principio. Continúa ingresada en el Hospital Río Ortega de Valladolid.