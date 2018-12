Más de 10.000 sorianos se manifiestan en la capital en la concentración más numerosa de la historia de Soria

Carteles con numerosos pueblos y el acompañamiento de ‘quiere futuro’, pancartas en las que se podían leer los cuantiosos compromisos de la Junta y del Gobierno Central con Soria y gritos de ‘Soria está en la lucha’, ‘Sánchez y Herrera queremos carreteras’, ‘Sí, sí, sí yo quiero vivir aquí’ o ‘Soria unida jamás será vencida’. Más de 10.000 personas salieron a la calle en la capital soriana convocados por la plataforma ciudadana Soria Ya! bajo el lema ‘Ni una inocentada más’. La mayor manifestación vivida en Soria. Todos mostraron el rechazo al olvido institucional “al que la Junta y el Gobierno Central someten a la provincia más despoblada del país sin inversión en carreteras, sanidad, polígonos industriales, políticas demográficas y territoriales ni planes de empleo”.

Tras partir de la plaza Mayor de la capital hacia Mariano Granados, los miembros de Soria Ya! leyeron un manifiesto en el que, apoyados por los gritos de los sorianos asistentes, explicaron que “llevamos décadas escuchando las mismas promesas por parte de los políticos, pero éstas nunca ven la luz por la desidia y la falta de interés de los Gobiernos central y autonómico hacia nuestra tierra. Nos aseguraron que llegaríamos a Valladolid por la Autovía del Duero, que estaríamos conectados con Tudela por una vía rápida, anunciaron la modernización de nuestra penosa línea ferroviaria y hasta que la línea Valladolid-Zaragoza, o una lanzadera a Calatayud, nos permitiría engancharnos al AVE. Pero seguimos a la espera”.

Los incumplimientos no sólo se ciñen a las infraestructuras. Recordaron que “no hay nada de las inversiones en los centros sanitarios, de los aceleradores lineales o de la inyección de 28 millones para desarrollar un polígono industrial en la capital, por eso salimos a la calle para proclamar alto y claro que los sorianos no somos ningunos inocentes y que estamos hartos de tanto ninguneo y de tantos anuncios de humo; estamos cansados de que se rían de nosotros a la cara y de que nos traten como a monigotes a los que se les puede tomar el pelo. ¿Cómo se explica si no que en 2006, ante la salida de Castilla y León de los fondos de cohesión, la Junta de Herrera y el Gobierno de Zapatero acordaran extender hasta 2013 estas ayudas para impulsar infraestructuras en las provincias menos desarrolladas y Soria se quedara fuera?”.

Coincidían los 10.000 seguidores de la manifestación en que “lo que están haciendo con esta provincia es insultante y tremendamente injusto. El Fondo de Compensación Interterritorial es un instrumento que contempla la Constitución para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. En 2016 la Junta de Castilla y León destinó a Soria, la provincia a todas luces más desfavorecida, un vergonzoso 0,7% del fondo. Salamanca recibió en cambio casi el 38%”.

De esta manera, hicieron ver a toda España durante la linternada final y el repique de campanas al que se incorporó la Iglesia que “la despoblación es solo la consecuencia más palpable del abandono, la desgana y la marginación a la que tanto el Gobierno central como el autonómico han sometido a esta tierra durante décadas. Todo ello, con la complicidad de los políticos sorianos, que son incapaces de dar un golpe sobre la mesa y reclamar lo que por justicia nos corresponde”. Terminaron el evento al grito de ‘Soria quiere futuro’ y la canción de Gabinete Caligari Voy camino Soria.