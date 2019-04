Reina Roja (Ediciones B), de Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado, escritor y periodista, ya conoce el éxito como novelista, tanto con Cicatriz, como El paciente fueron éxito de ventas y con su último libro, Reina Roja (Ediciones B), va camino de superar las cifras de las anteriores. En poco más de un mes en las librerías ya va por la quinta edición.

El periodista madrileño es además uno de los autores del podcast AQUÍ HAY DRAGONES, en el que también participan Javier Cansado, Arturo González-Campos y Rodrigo Cortés. Pero, volviendo a la novela, esta es la sinopsis (más o menos) de Reina Roja:

“Antonia Scott es especial. Muy especial. No es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una placa y, sin embargo, ha salvado decenas de vidas. Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de Lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más que las que podrían esperar ahí fuera. Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada, nada, cuando oye unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea, está segura de que viene a buscarla. Y eso le gusta aún menos."