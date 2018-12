Pancho Varona, "ilusionado" por cantar en Úbeda dentro de su gira 'Ruta 52'

El músico y compositor Pancho Varona hará una parada en Úbeda que estará enmarcada dentro de su gira 'Ruta 52' para cantar en la iglesia de San Lorenzo el jueves 17 de enero a las 21:00 horas. Varona pretende visitar las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas. "Nuestro deseo es tocar en todas las provincias. No tenemos prisa para conseguirlo. No va a ser en un año, puedo tardar hasta cuatro años, pero lo quiero hacer. Deseo ir a Ceuta como sea porque no todo es Madrid y Barcelona", ha dicho el músico de Joaquín Sabina en Hoy por Hoy Úbeda.

'Ruta 52' es un encuentro más personal con sus seguidores, ya que los conciertos se desarrollarán en espacios pequeños con una capacidad entre 50 y 100 personas. "Quiero tocar en sitios pequeñitos para cantar las canciones al oído de la gente. Cosas íntimas y sobre todo humildes", ha comentado. En “Historias de Canciones” Pancho Varona hace un repaso a toda su carrera artística: 37 años junto a Joaquín Sabina y más de 100 canciones compuestas con él, además de trabajar con otros artistas como Serrat, Luz Casal, Pasión Vega, Ana Belén, Miguel Ríos, Quique González, Christina Rosenvinge, Ana Torroja, Hombres G, etc. En este espectáculo, cuenta cómo fueron compuestas las canciones más destacadas de su carrera.

Varona está ilusionado por volver a Úbeda, una tierrra muy querida para él, dice, y en concreto a San Lorenzo, "una iglesia única en el mundo". Una ciudad que ha visitado en multitud de ocasiones gracias a los conciertos de Joaquín Sabina y en los últimos años de la mano del colectivo Peor para el Sol que le ha invitado a numerosos actos.

"No sabes la ilusión que me hace volver así de repente en enero a contar cosas que la gente no sabe porque lo que hago en mis conciertos es hablar casi tanto como cantar. Yo siempre digo cuánto más hable y menos cante mejor para todos. Somos contantes que cantantes", bromea.

Las entradas ya están a la venta por 15 euros. Se pueden adquirir a través de la página web www.wegow.com. El concierto de Úbeda será el único en la provincia de Jaén. La gira comenzó el pasado 6 de diciembre en Valencia y ya ha pasado también por Cádiz. En los próximos días estará en Hospitalet, Campo de Criptana y Murcia.