Víctor Fernández: "Tenemos que involucrar a más gente para que Zaragoza esté donde merece"

Víctor Fernández, una vez finalizadas las vacaciones navideñas, pasó por los micrófonos de El Larguero donde volvió a expresar sus inquietudes sobre el momento que vive el Real Zaragoza: "Hay un peligro real de bajar a segunda división b y eso no puede ser. Entre todos tenemos que poner los medios para reorientar a este equipo para que vuelva al camino para ganar partidos y que tengan la convicción de sacar esto adelante".

El técnico zaragozano, mas allá de los números, hablo de un "vestuario extraordinariamente receptivo. Estaban como desorientados o aturdidos y me consta la capacidad de los dos entrenadores anteriores pero las cosas no estaban saliendo bien y me encontre un grupo sin confianza. Había que tratar de transmitir desde el principio que las claves están en el juego y sobre todo no tener miedo a equivocarte ni a fallar".

Fue la primera consigna de Victor Fernández a sus jugadores antes de jugar y vencer al Extremadura para poder disfrutar del parón navideño fuera de la zona de descenso.

"Nos hemos asentado un poco más. La gente se marchó de vaciones mas liberada y feliz y espero y deséo que hayamos vuelto con mas frescura y una ilusión mayor para afrontar una serie de partidos complicados porque el proceso va a ser lento y forzoso", manifestó Víctor Fernández desde los estudios de Radio Zaragoza donde se le recordó que vuelve al banquillo de la Romareda cada diez años.

Por otro lado el técnico aragonés confirmó que "solo he firmado hasta el próximo 30 de junio y que no existe ningún tipo de acuerdo posterior para no hipotecar al club", señalando también que no ha pedido refuerzos pero "son necesarios por una cuestión numérica por los casos de Jason Medina que no se ha adaptado todavía y de Gaizka Toquero por los problemas en su rodilla".

Víctor Fernández, con el equipo recien salido de la zona de descenso no quiso hablar de ningún objetivo que no sea "el siguiente partido" pero consiciente de que el Real Zaragoza mientras esté en segunda división siempre tendrá el objetivo de ascender a la máxima categoría: "Un día tiene que llegar y ojalá que sea cuanto antes. Evidentemente algo no hacemos bien porque no estamos logrando ese objetivo. Tendremos que cambiar o mejorar el plan e involucrar a mas gente a nivel político, a nivel social y economico y acertar para que Zaragoza esté en el lugar que nunca debió abandonar".